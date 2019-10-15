Кони, флаги, ДПС: Путина с помпой встретили в ОАЭ

С большой помпой встретили президента России Владимира Путина в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), куда он прилетел с государственным визитом. Об этом написал в своем твиттере журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

«До чего могут дойти знаки уважения: Кортеж Путина по Эмиратам ведут машины дорожной полиции с кириллической надписью ДПС», — подписал он видеозапись, на которой машина президента РФ едет по улицам Абу-Даби.

На кадрах видео видны два белых Mercedes с надписями на капоте и красно-синими мигалками. Кроме того, лимузин «Аурус» российского лидера сопровождали на части пути конные гвардейцы. В руках всадники держали флаги России и ОАЭ.

Реклама

Истребители Военно-воздушных сил ОАЭ совершили пролет перед кортежем, окрасив небо в цвета российского триколора: белый, синий и красный.

Путин прилетел в ОАЭ во вторник, 15 октября. В аэропорту он встретился с наследным принцем Абу-Даби Мухаммед аль-Нахайяном. Вместе они осматривают выставку инвестиционных проектов и встречаются с представителями бизнеса двух стран. Большинство мероприятий проходит в закрытом от журналистов режиме.

При этом РИА «Новости» сообщает, что российский лидер уже пообещал поддерживать ОАЭ в космической отрасли. Ранее издание The National сообщало, что полет в космос первого космонавта из ОАЭ майора Хаззаа аль-Мансури вызвал рост интереса к русскому языку. Ранее аль-Мансури отправился на Международную космическую станцию (МКС) и летел к ней на русской ракете «Союз».

Кроме космической программы России интерес у жителей эмиратов к русскому языку и культуре пробуждают новости и Всемирная выставка «Экспо-2020».

Владимир Путин ранее приезжал в ОАЭ более 10 лет назад — в 2007 году. Это уже 11-я встреча российского лидера с наследным принцем Абу-Даби. Кроме того, они много раз общались по телефону.

Накануне Путин совершил первый с 2007 года визит в Саудовскую Аравию. Там российского лидера также встречали с восточным шиком — салютом и кавалерийским эскортом. Кроме того, президента РФ и сопровождающих его чиновников встречала толпа людей, по-русски кричавших «Добро пожаловать!»

Внимание журналистов и пользователей Сети привлекло исполнение гимна Российской Федерации саудовским духовым оркестром. Музыканты старались изо всех сил, но их аранжировка все равно была довольно далека от каноничного варианта.

Прошлый визит Путина в Саудовскую Аравию проходил в атмосфере взаимной симпатии и с присущим российскому лидеру юмором. Эта страна — родина ваххабизма, который исповедовали многие террористы на Северном Кавказе.

Результатом переговоров российского президента с королем-саудитом стал вывод, что никакого отношения к северокавказским боевикам «настоящий» ваххабизм отношения не имеет. Речь о происхождении этой ветви ислама зашла во время посещения исторического музея короля Абдель Азиза.

Наследный принц и губернатор провинции Эр-Рияд Сальман бен Абдель Азиз решил наглядно объяснить Путину разницу между ваххабитами и террористами. Он подозвал к себе одного из придворных и сказал, что этот потомок теолога Абдель-Ваххаба возглавляет департамент реконструкции саудовской столицы.

«Если ваххабизм — это терроризм, то рядом с вами стоит террорист», — сказал Путину принц. «Он хороший террорист. Он не разрушает, а строит», — поддержал шутку Путин.

Ответные визиты ближневосточных королей и принцев в Москву также отличаются помпезностью. Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз аль Сауд со своей делегацией, состоящей из почти тысячи человек, прибыл в Москву 4 октября 2017 года — это первый визит монарха в столицу России за всю историю российско-саудовских отношений. Российский лидер назвал приезд короля в Россию знаковым событием, отметив, что он послужит хорошим толчком для развития диалога двух стран.

Наследный принц Абу-Даби Мухаммад бен Заид Аль Нахайян также прибывал в Москву с официальным визитом — в мае 2018 года. Тогда его сопровождали советник по национальной безопасности шейх Тахнун бен Заид Аль Нахайян и государственный министр иностранных дел Анвар Мухаммед Гаргаш