«Не боюсь совсем»: Зеленский не рад публикации разговора с Трампом

Публикация полной стенограммы телефонного разговора украинского и американского президентов Белым домом удивила Владимира Зеленского. Об этом президент Украины заявил после встречи с Дональдом Трампом, передает ТАСС.

«Я лично считаю, что иногда такие вещи, такие звонки между президентами независимых государств не должны публиковаться, потому что иногда, вы знаете, есть геополитика, есть какие-то планы, но я не боюсь совсем», — заявил Зеленский.

По словам украинского лидера, он ожидал от американских властей лишь публикации реплик Трампа. Он добавил, что не хочет «втягивания» Украины в американские выборы.

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Расшифровка телефонного разговора Трампа и Зеленского была опубликована вечером 25 сентября на фоне скандала, который привел к подготовке процедуры импичмента в отношении президента США. Подконтрольная Демократической партии палата представителей конгресса во главе с Нэнси Пелоси объявила об импичменте после обвинений в адрес Трампа.

Президент Трамп якобы надавил на украинского коллегу, стремясь использовать Киев в политической борьбе с потенциальным кандидатом в президенты от демократов Джо Байденом. Стремясь снять с себя подозрения, Трамп распорядился опубликовать стенограмму пресловутого разговора.

Зеленский и Трамп раскритиковали Францию и Германию за отсутствие помощи Украине. Кроме того, украинский президент напомнил Трампу, что тот позвонил поздравить его, когда он выиграл президентские, а затем парламентские выборы: «Я думаю, что должен чаще участвовать в выборах, чтобы вы мне больше звонили и мы могли бы чаще говорить по телефону». В ответ Трамп согласился и засмеялся.

Президент Украины также назвал Трампа «великим учителем».

Эти слова он произнес в контексте прихода новых людей в правительство и избавления от «старых политиков». В конце разговора Зеленский также говорит, что, бывая в Нью-Йорке, останавливался в отеле Trump Tower.

Минюст США прокомментировал опубликованный разговор между украинским и американским президентами. Как сообщает НСН, в ведомстве не увидели нарушений американского законодательства в репликах Трампа. От дальнейшего расследований минюст отказался.

Стоит отметить, что в Кремле не комментируют разговор Трампа с Зеленским, поскольку это внутреннее дело двух стран. Об этом заявил на брифинге журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ФАН.

Скандал вокруг телефонного разговора начался после публикации в газете The Washington Post. Со ссылкой на источники издание сообщило, что сотрудник разведслужбы США подал жалобу на Трампа, который якобы дал своему собеседнику — одному из мировых лидеров — некое «обещание».

Впоследствии выяснилось, что этим «кем-то» был президент Украины Владимир Зеленский. Трамп обсуждал с ним дело Хантера Байдена – сына одного из главных претендентов на номинация в кандидаты в президенты от демократов, замешанного в непрозрачных бизнес-схемах на Украине.

При этом 22 сентября кандидат на пост американского президента от демократов Джо Байден заявил, что необходимо срочно провести расследование в отношении Трампа и узнать о его разговоре с украинским коллегой.

Байден подозревает, что Трамп мог злоупотреблять властью и давить на Зеленского. По его словам, президент Украины просто искал помощи у Соединенных Штатов, но его решили использовать в Вашингтоне.

«Это возмутительно», — подчеркнул Байден. По мнению претендента на пост главы государства, Трамп пытается очернить его, чтобы выбить из президентской гонки в 2020 году.

Сообщалось также, что Трамп якобы приказал заморозить выплату средств Киеву. Однако сам президент США заявил, что «ничего не задерживал». «Мы заплатили военную помощь, насколько мне известно», — сказал Трамп. Кроме того, он обвинил Байдена во лжи избирателям.

Байден же заявлял, что военная помощь Украине в размере сотен миллионов долларов была якобы заморожена по решению Трампа. На Украине заявления кандидата от демократов также опровергли.