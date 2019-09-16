«Предвыборная фантастика»: Захарова высмеяла слежку за ФБР

Материалы в американской прессе о том, что российские дипломаты в зданиях посольств РФ в Мэриленде и Нью-Йорке тайно «хакнули» и использовали оборудование ФБР для слежки и получения секретной информации, являются предвыборными «фейками» — пояснила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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По ее словам, в Москве в целом относятся с понимаем к той причине, которой вызваны подобные «вбросы» в американских СМИ, передает ТАСС.

«В ближайшем году США представят много фантастических историй, внезапных открытий, удивительных предвидений или, наоборот, каких-то раскопок из прошлого. Электоральный цикл в США — это такая веселая карусель», — указала дипломат.

При этом, он добавила, что каждое такое заявление не останется без тщательного изучения в Москве, а также в соответствующих дипломатических представительствах.

В искомом сообщении Yahoo говорилось о том, что операция, осуществленная в зданиях российских посольств, была «нацелена на связь ФБР».

«Операция подорвала способность бюро отслеживать русских шпионов на территории США, вынудила ФБР и ЦРУ прервать контакты с некоторыми из их российских осведомителей и подтолкнула к ужесточению процедур безопасности на ключевых направлениях разведки», — пишут авторы.

Это даже вызвало обеспокоенность у некоторых высокопоставленных лиц США по поводу российской «крота» в разведывательном сообществе США.

Американские специалисты обнаружили, что русские значительно улучшили способность расшифровывать определенные виды защищенной связи и успешно отслеживали устройства, используемые элитными группами наблюдения ФБР.

Американцы также опасались, что русские, возможно, изобрели другие способы мониторинга разведывательных сообщений США, включая взлом компьютеров, не подключенных к Интернету. Высокопоставленные руководители ФБР и ЦРУ информировали лидеров конгресса по этим вопросам в рамках широкомасштабного исследования уязвимости средств контрразведки США.

В марте нынешнего года российский посол в Великобритании Александр Яковенко требует от газеты Mail on Sunday извиниться за клеветническую статью, опубликованную ранее. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на письмо главреду британского таблоида.

«Распространенная вашей газетой информация о том, что посол А. В. Яковенко, работая в постпредстве России в Нью-Йорке, был выслан за шпионаж, не соответствуют действительности. <...> Информация о его высылке является грубой ложью. Учитывая вышеизложенное, посол ждет ваших извинений», — говорится в письме.

Российская дипмиссия подчеркивает, что Александр Яковенко служил в советском постпредстве при ООН с 1981 по 1986 годы. Отъезд его из Америки вовсе не был высылкой, а связан был с завершением срока командировки.

Месяцем ранее немецкая газета Die Welt со ссылкой на собственные источники сообщила, что Европейская служба внешнеполитической деятельности (EAD) предупредила работающих в Брюсселе дипломатов из Европы о повышенной шпионской угрозе.

В докладе EAD, который приводит издание, указано, что

наиболее активную агентурную деятельность в Брюсселе ведут Китай, Россия, США и Марокко.

По данным газеты, в европейской столице на данный момент пребывают около 250 китайских и 200 российских шпионов. К тому же там напомнили, что раньше Россия лидировала по численности агентов в столице Евросоюза. В то же время число американских и марокканских шпионов в статье не называется даже примерно.

По данным внутренней службы безопасности, китайские и российские спецслужбы работают в Брюсселе главным образом в посольствах или торговых представительствах своих родных стран. В издании обратили внимание, что нередко агентами под прикрытием оказываются атташе, сопровождающие дипломатов третьих стран на приемах в посольствах.

В связи с этим эксперты призвали дипломатов ЕС сохранять повышенную бдительность. В качестве одной из мер предосторожности рекомендовали им не посещать ряд заведений, расположенных в Европейском квартале города, где находится основная часть брюссельских офисов Евросоюза.

Мария Захарова в своем фейсбуке заявила, что западные газеты синхронно публикуют «откровенные фейки», чтобы отвлечь внимание от реальных событий в Солсбери и отравления Сергея и Юлии Скрипалей, передает НСН.