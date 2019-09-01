Утонул в океане: в США не успели спасти ребенка из России

Российские дипломаты проверяют информацию о гибели ребенка из России, который, по информации СМИ, утонул в Атлантическом океане, сообщил пресс-секретарь генконсульства России в Нью-Йорке Алексей Топольский.

«Мы сейчас проверяем эту информацию», — сказал дипломат РИА «Новости».

Ранее американские СМИ сообщили, что у побережья Атлантического океана утонул ребенок из России, прибывший вместе с дедушкой в Глостер, штат Массачусетс. По данным телеканала CBS, ребенку было пять лет, и его вытащил из воды сам дедушка. Затем мальчик был доставлен в больницу, где и скончался.

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В то же время, как сообщает радиостанция CFFR, ребенку было шесть лет, и утонул он в субботу на пляже Гуд-Харбор в Глостере. СМИ отмечало, что мальчик приехал в США из Москвы. Точная причина смерти пока не установлена. Другие подробности трагедии не сообщаются.

Ранее в Турции погибла 12-летняя россиянка. 18 августа девочка купалась в бассейне отеля «Санхилл» в турецком Бодруме, и ее руку засосало в трубу насоса. В течение 10 минут ее не могли достать из бассейна на поверхность. Даже, когда отключили устройство, часть трубы все равно оставалась на руке ребенка.

Как рассказала мать девочки «Фонтанке», первым на дне бассейна ее увидел отец. «Он пытался ее вытащить, но руку засосало в трубу насоса очень сильно. Он стал звать на помощь, подключились другие гости», — вспоминает она.

В течение 10 минут ребенка не могли вытащить — все это время она находилась под водой. После этого ее срочно доставили в местную больницу, где ей диагностировали отек головного мозга и сердечную недостаточность. За 10 дней 12-летний подросток четыре раза пережила клиническую смерть. Все это время врачи боролись за ее жизнь. Медики характеризовали состояние девочки как «глубокую, запредельную кому».

При этом российские медики, которые следили за ситуацией, считали, что она умрет спустя несколько дней после того, как едва не утонула в бассейне. По мнению специалистов, за то время, что она провела под водой, сильно пострадала кора головного мозга ребенка.

Пока девочка была жива, рассматривался вопрос ее транспортировки в Россию, однако врачи утверждали, что это только ухудшит ее здоровье, так как состояние девочки не позволяло перевозить ее даже в пределах больницы.

«Можно со всей ответственностью сказать — и здесь мы согласимся с турецкими коллегами, — что в настоящий момент транспортировка может только ухудшить состояние. Пока она невозможна даже в пределах стационара, не то что между государствами», — отмечал главный внештатный детский специалист комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Владимир Копылов.

27 августа у девочки началась субфебрильная лихорадка, ребенка было решено оставить в Турции, так как были большие риски для здоровья подростка. На следующий день в посольстве России в Турции заявили о смерти пострадавшей россиянки, которая так и не вышла из комы.

Родители девочки тяжело переживают утрату дочери. Тем не менее у них нет претензий к действиям турецких врачей. «Очень тяжело... Турецкие врачи делали все возможное. Реанимационные действия закончились через 20 минут после остановки сердца. Большое Вам спасибо», — написал в социальных сетях отец погибшей девочки.

Он также обратился ко всем, кто поддерживал их семью на протяжении этих 10 дней. «Мы знаем, что жизнь продолжается, но наша жизнь уже никогда не будет такой как раньше», — подчеркнул он, прикрепив к посту снимок торта, который незадолго до трагедии приготовила его дочь.

О том, как переживает утрату, написала и мать девочки. «Пью водку и закусываю мороженым, без этого, к сожалению, никак. Поддерживаем себя мыслью: ей сейчас не больно, не страшно и легко. Она рядом. А мы справимся как-нибудь», — поделилась она в социальных сетях.

Тело девочки, по сообщениям ТАСС, было доставлено в Санкт-Петербург 1 сентября.

Российское генконсульство следит за расследованием смерти ребенка, которым будут руководить турецкие правоохранители. Им предстоит установить круг лиц, виновных в произошедшем, в то время как управляющий отеля, где произошла трагедия перекладывает всю вину на родителей. Он считает, что к смерти девочки причастны ее мать и отец, которые якобы не уследили за ребенком. По словам турка, он не намерен признавать свою вину.