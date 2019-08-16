Августовский путч: как создавали ГКЧП. ОНЛАЙН

По приказу Язова движение к Москве начали вторая мотострелковая Таманская и четвертая танковая Кантемировская дивизии.
Постановление №2 установило запрет на выпуск всех газет, кроме «Труда», «Рабочей трибуны», «Известий», «Правды», «Красной звезды», «Советской России», «Московской правды», «Ленинского знамени» и «Сельской жизни».
Первое постановление ГКЧП предписывало приостановить деятельность политических партий и общественных организаций, а также запрещало проводить митинги и уличные шествия.
В ГКЧП вошли вице-президент СССР Геннадий Янаев, премьер-министр Валентин Павлов, министр внутренних дел Борис Пуго, министр обороны Дмитрий Язов, председатель КГБ Владимир Крючков, первый зампред Совета обороны Олег Бакланов, председатель Крестьянского союза Василий Стародубцев, президент Ассоциации государственных предприятий и объектов промышленности, строительства, транспорта и связи Александр Тизяков.
СМИ также сообщили о введении в отдельных местностях СССР чрезвычайного положения на срок 6 месяцев с 4 часов по московскому времени 19 августа 1991 года. Для управления страной был образован Государственный комитет по чрезвычайному положению в СССР (ГКЧП СССР).
Всесоюзное радио передало «Заявление советского руководства», гласившее, что «в связи с невозможностью по состоянию здоровья исполнения Горбачевым Михаилом Сергеевичем обязанностей президента СССР», в соответствии со статьей 127.7 Конституции СССР его полномочия переходят к вице-президенту Геннадию Янаеву.
Главной целью путчистов было предотвращение ликвидации СССР. Они считали, что она начнется 20 августа во время первого этапа подписания нового Союзного договора, по которому СССР должна была превратиться в конфедерацию — Союз Суверенных Государств. Предполагалось, что 20 августа этот договор подпишут представители РСФСР и Казахской ССР. Остальные будущие субъекты конфедерации должны были сделать это в течение пяти встреч, вплоть до 22 октября.
В четыре часа утра Севастопольский полк войск КГБ заблокировал дачу президента СССР Михаила Горбачева в Форосе в Крыму, поскольку тот отказался давать свое согласие на введение чрезвычайного положения. Позднее там были отключены все виды связи, включая канал, обеспечивавший управление стратегическими ядерными силами СССР.
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28 лет назад — в ночь с 18 на 19 августа 1991 года — был создан Государственный Комитет по чрезвычайному положению в СССР (ГКЧП). Это событие положило начало августовскому путчу. В ближайшие три дня «Газета.Ru» будет рассказывать о событиях этого периода в режиме онлайн.