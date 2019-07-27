«Это стыдоба»: Трамп высмеял расследование Мюллера

Москва и Вашингтон вполне могут наладить полноценные хорошие отношения, а расследование о якобы «вмешательстве» России в президентские выборы в США в 2016 году было способом Демократической партии отомстить за свое поражение, заявил глава Белого дома Дональд Трамп.

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«Мы наблюдали за этим 2,5 года. И это лучшее, что у них (демократов – «Газета.Ru».) есть. И это стыдоба. И над ними смеются в мире. К сожалению, это очень плохо для нашей страны. Это плохо для наших отношений с другими странами, включая Россию. Нет причин для того, чтобы мы не ладили с Россией. Нет причин для того, чтобы мы не ладили с другими странами», — приводит РИА «Новости» слова американского лидера.

Два дня назад стало известно, что Трампу не могут быть предъявлены обвинения в каком-либо сговоре с Россией. При этом Москва якобы «вмешивалась» в электоральный процесс на выборах президента США в 2016 году, об этом заявил куратор расследования, спецпрокурор Роберт Мюллер на слушаниях в конгрессе представителям юридического комитета и комитета по разведке конгресса США.

По словам Мюллера, его команда нашла доказательства «попыток влияния» на американские выборы со стороны России. В ходе заседания председатель юридического комитета палаты представителей Джеррольд Надлер задал вопрос, оправдывает ли расследование Трампа, передает НСН.

Мюллер сказал «нет» и добавил, что

Россия якобы повлияла на выборы — в интересах победы Трампа.

По его словам, это подтверждают «кибератаки» на офис Демократической партии. При этом связь между кампанией Трампа и Москвой не была найдена, передает ФАН.

Трамп отреагировал на такой итог заседания постом в стиле «я же говорил».

«Таким образом, демократы и все другие могут незаконно сфабриковать дело, попытаться привязать его к совершенно невинному президенту, а то, что он сопротивляется этому незаконному и предательскому нападению на нашу страну, они называют препятствием? Неправильно! Почему Роберт Мюллер не начал расследование в отношении следователей?» — написал американский лидер в твиттере.

«Грандиозным позором» для Демократической партии назвали в Белом доме слушания в конгрессе – об этом говорится в письменном заявлении пресс-секретаря администрации президента США Стефани Гришэм.

В целом Комитет по разведке сената США обозначил роль России на выборах президента 2016 года. Согласно имеющейся у комитета информации, российские лица не производили попыток вмешательства в подсчет голосов на выборах.

Ведомство не смогло обнаружить свидетельства об участии российской стороны.

При этом комитет США считает, что Россия изучала базы регистрации избирателей во всех 50 штатах.

Со своей стороны, госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США сократили возможности РФ «влиять на выборы» и работают над недопущением вмешательства со стороны Ирана, КНДР и Китая.

Дипломат добавил, что у России были планы вмешаться в промежуточные выборы 2018 года, однако США с этим «эффективно» справились.

«У нас, безусловно, были безопасные и надежные выборы, и мы снизили способность россиян оказывать влияние на эти выборы», — сказал руководитель Госдепартамента США.

Он отметил, что сейчас власти США «сосредоточены не только на предотвращении вмешательства со стороны России, но и со стороны Ирана, Северной Кореи, Китая».

Накануне директор ФБР Кристофер Рэй заявил, что россияне по-прежнему проводят операции по вмешательству во внутренние дела Соединенных Штатов, несмотря на усилия Вашингтона по их сдерживанию перед очередными президентскими выборами.

«Русские очень сильно заинтересованы в том, чтобы попытаться вмешаться в наши выборы», — сказал глава ведомства на заседании судебного комитета Сената.

При этом Рэй заверил, что у ФБР есть «значительные ресурсы» для борьбы с иностранным влиянием на предстоящих выборах.

Ранее президент Владимир Путин указывал на несостоятельность всего расследования и прогнозировал, что «пресловутая комиссия» Мюллера не сможет найти фактов «вмешательства», поскольку их не было. Российский лидер подчеркивал, что «сговора» между Москвой и Трампом не было.