Закрепились в лидерах: партия Зеленского побеждает на выборах в Раду

Партия украинского лидера Владимира Зеленского «Слуга народа» по результатам обработки более 70% протоколов лидирует на выборах в парламент страны и с 42,6% сохраняет значительный отрыв. При этом партия президента может получить 247 мест в Верховной раде. Это позволит ей создать однопартийное большинство, передает РИА «Новости» со ссылкой на Центральную избирательную комиссию (ЦИК) Украины.

По партийным спискам «Слуга народа» может получить 122 места, а по мажоритарным округам — 125.

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Другие партии, которые преодолевают барьер в 5% голосов, получат гораздо меньше мест. Среди них значатся «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрия Бойко, «Европейская солидарность» Петра Порошенко, «Батькивщина» Юлии Тимошенко, а также партия артиста Святослава Вакарчука «Голос». Так, партия Бойко займет в парламенте 43 места, а «Европейская солидарность» — 27.

Если партия Зеленского не утратит после обработки всех бюллетеней своего преимущества, то «Слуга народа» сможет впервые за всю историю страны самостоятельно сформировать кабинет министров, не создавая коалиции с другими партиями.

21 июля состоялись выборы в Верховную раду. Они проходили по смешанной системе, то есть часть депутатов избирается по партийным спискам, а часть — в мажоритарных округах. Чтобы попасть в парламент, выдвинувшимся партиям необходимо набрать минимум 5% голосов. Пока, помимо партии украинского лидера, этот барьер преодолевают четыре партии. Следом за «Слугой народа» идет партия Юрия Бойко, за нее проголосовали 12,88% избирателей. Третье место занимает партия бывшего президента Петра Порошенко «Европейская солидарность» (8,64%). Далее идет «Батькивщина» с 8,01% голосов, замыкает пятерку «Голос», который набирает 6,38%, передает РИА «Новости». Официальные результаты будут известны до 5 августа.

В то же время глава партии Владимира Зеленского Дмитрий Разумков уверен, что украинцам не надо бояться узурпации власти, передает украинское издание Liga.Net.

«Я считаю, что благодаря таким законодательным инициативам говорить о какой-либо узурпации власти не придется. Сегодня мы можем говорить о консолидации власти, но это делается для того, чтобы начать внедрять те реформы, которые мы ранее обещали», — считает Разумков.

Ограничителями самовластия, по утверждению главы «Слуги народа», станут предложенные командой украинского лидера законодательные инициативы о снятии депутатской неприкосновенности, об импичменте, о реформе судов, а также доработка антикоррупционной системы.

Тем временем в России уже отреагировали на предварительные результаты выборов в парламент страны. Так, телеведущий Владимир Соловьев написал в телеграм-канале, что Зеленский получил, чего хотел.

«Зеленский получил почти абсолютную власть на Украине. Чего и хотел. «Бойся своих желаний», — отметил журналист, добавив, что первые дни в парламенте станут для новой партии проверкой на прочность.

«Теперь начинаются рабочие будни. Теперь может и расширить люстрационный список, добавив туда всю команду Порошенко, предварительно лишив вновь избранных депутатской неприкосновенности. Может и завершить громкие коррупционные дела, и начать новые», — предположил Соловьев.

В продолжении телеведущий указал также проведение расследования гибели людей на Майдане, в Одессе, доведение «до конца дел о громких политических убийствах». Кроме того, по словам Соловьева, кандидаты от партии президента страны могут «даже попытаться воплотить минские соглашения», а также «попытаться вернуть Украине субьектность, хотя бы частично».

Подобное мнение выразил и глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников. В комментарии РИА «Новости» он отметил, что Зеленский добился своей цели и получил «полную власть». Тем не менее, остается вопрос, сможет ли он в полной мере реализовать свои возможности.

«Выборы закончились тем, чего хотел Зеленский — получить полную власть. Похоже, что он возьмет власть с учетом мажоритариев, даже не входя в блок с Вакарчуком. Будет ли он далее действовать решительно или с оглядкой на националистов и так называемых «националпатриотов» — большой вопрос», — обратил внимание парламентарий.

По его мнению, это можно будет увидеть после того, как новый состав Верховный рады приступит к работе.