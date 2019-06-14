Буду говорить на русском: лидер партии Зеленского отклонил мову

Лидер партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» Дмитрий Разумков эфире ток-шоу «Право на власть» отказался выполнить просьбу ведущей Натальи Мосейчук разговаривать на украинском языке.

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«Как только я стану народным депутатом и у меня будет такая возможность, я обязательно перейду на украинский», — пояснил Разумков.

Интересно, что ранее Разумков заявил, что украинский язык должен остаться единственным государственным языком в стране. По его словам, это решение не оспаривается. При этом он отметил, что прежние власти Украины пошли по пути «кнута», а надо было встать на путь «пряника».

Он пояснил, что властям необходимо было способствовать популяризации украинского языка, чтобы люди понимали, что на нем выгоднее говорить. Глава партии Зеленского подчеркнул, что новые власти не планируют пересматривать положения подписанного бывшим президентом страны Петра Порошенко закона о «тотальной украинизации».

Разумков заключил, что он будет при этом продолжать общаться на русском языке, пока ему позволит закон.

Накануне руководству украинского телеканала «1+1» было отказано в выдаче повторного прокатного удостоверения на второй сезон сериала «Сваты» студии «Квартал 95», ранее возглавляемой Зеленским.

По словам одного из членов экспертной комиссии, программного директора канала «Эспрессо» Марии Гурской, в сериале названия государственных учреждений указаны на русском языке, при этом на обычных вывесках видны украинские надписи, что создает ощущение интегрированности Украины в российское пространство.

По ее словам, подобные казусы развивают в украинцах комплекс неполноценности, унижая их достоинство.

Она отметила, что семья героев с украинской фамилией выглядит менее образованной и цивилизованной.

Гурская подчеркнула, что изменение монтажной версии всего сезона и фамилии героев могло бы повлиять на решение о выдаче прокатного удостоверения.

В начале нынешнего месяца опрос показал, что две трети жителей Украины (66%) выступают за украинский в качестве единственного государственного. Об этом сообщали украинские СМИ со ссылкой на социологическую группу «Рейтинг».

При этом одна пятая украинцев (21%) полагают, что российский язык также должен получить статус государственного. Еще 11% респондентов предложили дать русскому языку статус официального лишь в некоторых регионах. 2% опрошенных не смогли ответить на данный вопрос.

В прошлом месяце официальный представитель МИД России Мария Захарова закон об исключительности использования украинского языка во всех сферах, принятый ранее Верховной радой и подписанный Петром Порошенко в последнюю неделю своего президентства, доказывает свою бессмысленность, заявила. Об этом сообщает ФАН.

«Львовская областная администрация, примите шифровку: за человека, который и в жизни, и на работе, и входе предвыборной кампании говорил на русском, проголосовали 13,5 млн граждан Украины. Что доказывает и без того очевидный факт: одиозный закон о языке никому кроме крайних националистов не нужен!» — написала Захарова в фейсбуке.

Ранее

депутаты Львовской обладминистрации потребовали от Владимира Зеленского прекратить использование русского языка в своих выступлениях — это якобы «нарушает закон и права граждан Украины».

Захарова добавила, что смешным ей кажется то, что «очнулись» львовские депутаты уже после выборов, хотя, по ее словам, так всегда бывает с «девами неразумными».

Стоит отметить, что на инаугурации Зеленский в какой-то момент перешел на русский язык, и тогда его одернул депутат Верховный рады Олег Ляшко, который присутствовал на торжественном мероприятии. Он перебил президента Украины свои выкриком о том, что все понимают украинский.

В ответ на это избранный украинский лидер «поблагодарил» «пана Ляшко» за то, что он «продолжает делить людей». «Украинец — это не в паспорте, украинец — это в сердце», — парировал Владимир Зеленский.

В мае нынешнего года тогдашний президент Украины Петр Порошенко подписал скандальный закон, предполагающий исключительное использование украинского языка во всех сферах государственной и муниципальной деятельности, передает НСН.

Со вступлением закона в силу все должностные лица Украины — правительство, судьи и прокуроры, сотрудники Национального банка, офицеры-контрактники, а также педагоги и медицинские сотрудники — во время работы должны разговаривать исключительно на украинском языке.