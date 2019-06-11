«Не стыдно перед детьми»: Зеленский пришел в Конституционный суд

Конституционный суд Украины примет справедливое решение по поводу указа о роспуске Верховной рады и внеочередных парламентских выборах, выразил надежду президент Украины Владимир Зеленский. Об этом он заявил, выступая перед заседанием Большой палаты КСУ, передает «Страна.ua».

«Я думаю, суд примет справедливое решение, за которое не будет стыдно перед народом и нашими детьми», — подчеркнул украинский президент.

Зеленский также подчеркнул, что попытки депутатов Рады отменить президентский указ — это отчаянные попытки удержаться за депутатские кресла «еще на несколько месяцев». По его словам, лишь 4% украинцев доверяют текущему созыву парламента. После этого украинский лидер покинул Большую палату, чтобы «не было повода обвинить его в давлении на Конституционный суд».

Реклама

Одновременно с этим возле здания КСУ собрались на демонстрацию несколько десятков человек. Они выступают против указа Зеленского о роспуске парламента. Демонстранты называют действия президента «конституционным переворотом» и требуют от Зеленского «не порочить конституцию».

Накануне Владимир Зеленский сообщил в своем фейсбуке, что намерен лично выступить в Конституционном суде — впервые в истории независимой Украины глава государства пришел в Большую палату.

«Впервые не президент вызывает к себе судей конституционного суда, как барин холопов. Наоборот, он идет в суд, чтобы изложить свою позицию», — заявил Зеленский.

Он добавил, что выполнял «большой запрос» украинского народа, распуская Раду VIII созыва. По словам президента Украины, его действия полностью обоснованы юридически.

Вопрос о законности указа Зеленского будут рассматривать 17 судей. Если указ признают неконституционным, то досрочные выборы в Верховную раду 21 июля не состоятся. Народный депутат Антон Геращенко заявил, что заседание КСУ является «судьбоносным». Как сообщает НСН, украинские политические партии начали готовиться к внеочередным выборам — своих кандидатов уже объявили «Слуга народа», «Европейская солидарность» экс-президента Петра Порошенко и «Батькивщина» Юлии Тимошенко.

20 мая Владимир Зеленский вступил в должность президента Украины. В завершение своей первой речи в статусе первого лица государства Зеленский объявил о роспуске Верховной рады восьмого созыва. Он также потребовал отменить закон о депутатской неприкосновенности и принять закон «о незаконном обогащении».

Спикер парламента и член «Европейской солидарности» Андрей Парубий назвал указ Зеленского незаконным и выступил категорически против роспуска Рады.

7 июня Зеленский заявил, что его решение о роспуске было верным. При этом глава государства иронически поблагодарил парламентариев «за работу». По его мнению, решение Рады оставить мажоритарную систему и «старых министров и силовиков на должностях» позволяет ускользнуть от ответственности за незаконное обогащение.

«Спасибо, что своей «плодотворной» работой доказываете всей стране, что решение о роспуске Рады было верным», — заявил новый президент Украины.

«Что сделали депутаты за эти дни? Оставили мажоритарную систему, оставили неприкосновенность, оставили старых министров, оставили старых силовиков на должностях, оставили возможность не отвечать за незаконное обогащение», — передает слова Зеленского ФАН.

Конфликт между президентом и Радой разворачивается в законодательной сфере: ранее парламентарии отказались даже ставить на повестку дня законопроект об импичменте президента и снятии депутатской неприкосновенности, предложенный Зеленским. Вместо этого большинством голосов нардепы приняли законопроект о создании спецкомиссии по импичменту. Однако теперь его должен будет подписать президент Украины, а он вряд ли собирается это делать.

Владимир Зеленский назвал «бунтом» отказ большинства депутатов Верховной рады рассматривать предложенные им законопроекты. «Мы за эти две недели подали в Верховную раду десять законопроектов, ничего не было принято... Это бунт большинства в парламенте, который не хочет работать», — заявил украинский лидер.