На поклон? Трамп позвал Зеленского в Вашингтон

Глава Белого дома Дональд Трамп пригласил президента Украины Владимира Зеленского совершить официальный визит в Вашингтон, сообщили в пресс-службе администрации украинского лидера.

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В ответ Зеленский выразил благодарность и подчеркнул, что проект закона «О предоставлении поддержки Украине для защиты ее независимости, суверенитета и территориальной целостности», который был представлен в Палате представителей Конгресса США, является важным сигналом о крепком стратегическом партнерстве двух стран.

В прошлом месяце Рудольф Джулиани, личный адвокат Трампа и бывший мэр Нью-Йорка, заявил на шоу Fox News Night, что он не поедет на Украину, как было объявлено ранее.

Джулиани полагает, что может столкнуться с «группой людей, которые являются врагами президента, а в некоторых случаях — врагами Соединенных Штатов», во время визита на Украину.

«Я слышал от двух очень надежных людей, что [избранный президент Украины Владимир] Зеленский окружен людьми, которые являются врагами Трампа, и людьми, которые вовлечены в коррупционные схемы», — сказал адвокат.

Джулиани заявил, что его решение не имеет ничего общего с предстоящими в 2020 году президентскими выборами в США, передает НСН.

Реагируя на происходящее, сенатор-демократ Крис Мерфи призвал комитет сената США по международным отношениям начать расследование против Джулиани. Об этом сообщает The Hill.

«Насколько нам известно, ни одно из этих мероприятий не было согласовано с Госдепом или другими государственными ведомствами», — говорится в обращении Мерфи.

Украинский постпред при Совете Европы Дмитрий Кулеба указал, что подобное заявление близкого соратника американского президента является опасным.

«Сохранить и приумножить поддержку США — это фундаментальный национальный интерес Украины»,

— подчеркнул дипломат.

Он добавил, что Зеленскому в связи с этим придется вести «тонкую игру» и принимать сложные решения.

Вскоре депутат Верховной рады Сергей Лещенко признался, что Джулиани именно его назвал «врагом» Трампа.

«Джулиани назвал меня «врагом президента Трампа». Он также объявил, что из-за этого не полетит в Украину», — сказал украинский парламентарий.

По его словам, Джулиани хотел приехать на Украину, чтобы «втянуть» Киев в споры между республиканцами и демократами.

В команде Зеленского же заявили, что он не является «врагом Америки» и не хочет вмешиваться во внутриполитический конфликт в США.

«Это точно не наша война. Мы должны держаться от подобного как можно дальше. Зеленский <...> не считает возможным политическое давление на правоохранителей Украины, чтобы Белый дом добился своих целей», – подчеркнули в окружении политика.

Также сообщалось, что Джулиани хотел приехать в Киев из-за скандальной связи сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена — Хантера —, с «одной украинской газовой компанией».

Позднее министр энергетики США Рик Перри после инаугурации Зеленского передал ему послание Трампа, которое охарактеризовал как «довольно четкое».

«Президент США попросил нас его [послание] передать.

США вместе с народом Украины, они с нетерпением ждут совместной работы с новым президентом, надеюсь, и с новым парламентом»,

— сказал Перри после церемонии.

Зеленский поблагодарил Вашингтон за сотрудничество и помощь «в преодолении российской агрессии», а также призвал США «продолжать ужесточение санкций против РФ».

Со своей стороны Джулиани заявил, что Штаты должны знать «реальную ситуацию на Украине». Вашингтон, по словам Джулиани, должен как можно быстрее сформулировать «реалистичную политику» для «реальных и быстрых изменений».

В свете происходящего член Совета Федерации РФ Алексей Пушков заявил, что после вмешательства США в дела Украины в стране начался тяжелейший кризис. Сейчас положение на Украине в разы хуже, чем было до поддержанного Вашингтоном госпереворота в 2014 году, убежден сенатор.

«Разрыв связей с Россией обошелся Украине в десятки миллиардов долларов, а США дают Украине подачки, чтобы уж совсем не утонула», — цитирует ФАН российского парламентария.

Стоит отметить, что сразу же после инаугурации

Зеленский встретился с членами американской делегации, прибывшими в Киев на торжественные мероприятия. Новый глава государства попросил чиновников США усилить санкции в отношении России.

«Самостоятельно преодолеть российскую агрессию в Донбассе и Крыму мы не сможем. Поэтому нам нужна ваша помощь. Хотел бы призвать вас, чтобы США продолжали ужесточение санкций против России», — подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что Соединенные Штаты являются «мощным и очень серьезным» партнером Украины в «преодолении российской агрессии». Президент также поблагодарил американских представителей за помощь во внутренних реформах по безопасности и назвал США «хорошим примером демократии».

По словам политика, в первую очередь, как президент, он будет добиваться прекращения огня в Донбассе, а после — сделает все, чтобы вернуть Крым и Донбасс «под контроль Киева».

В этой связи пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что «не видит новаций» со стороны новых властей Украины.

«Это та риторика относительно России, которая не блещет новизной. Главное, это та риторика, которая не сможет помочь Украине разобраться с ситуацией на юго-востоке Украины. Потому что США не могут выполнить перечень минских договоренностей, точно так же, как и Россия. Его должен и может выполнять Киев», — пояснил представитель Кремля.