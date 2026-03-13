«Пытается быть умной»: Дмитриев описал Каю Каллас двумя словами

Глава Российского фонда прямых инвестиций и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в соцсети X резко отреагировал на высказывания главы дипломатии Евросоюза Каи Каллас.

Поводом стало интервью Каллас британской газете Financial Times. В нем она призвала страны Евросоюза сохранять единство перед тем, что назвала «враждебной тактикой» президента США Дональда Трампа.

Комментируя эти слова в социальной сети X, Дмитриев заявил, что, по его мнению, Каллас по-прежнему пытается научиться быть умной.

«Кая — разочарованный вассал», — заключил Дмитриев.

В интервью Financial Times глава европейской дипломатии утверждала, что США стремятся разделить правительства европейских стран, которые по отдельности обладают меньшим влиянием. Она также признала, что отношения между Брюсселем и Вашингтоном остаются очень сложными.

Каллас отметила, что внутри Евросоюза сейчас нет единого мнения о том, как реагировать на политику США.

В обновленной Стратегии национальной безопасности США, опубликованной 5 декабря, высказывались опасения, что Европа может оказаться на пороге цивилизационного упадка из-за политики руководства ЕС и других наднациональных структур. В документе также выражались сомнения в том, что ряд европейских стран в будущем сможет сохранить достаточный экономический и военный потенциал, чтобы оставаться надежными союзниками Вашингтона. Как изменились приоритеты США — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что Рубио в Мюнхене протянул Европе руку, «вместо того чтобы тыкать в глаз».