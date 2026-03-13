Лукашенко раскрыл, о чем говорят Белоруссия и США

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск обсуждает с Соединенными Штатами комплекс вопросов — от работы посольства и освобождения заключенных до экономики и санкций. Его слова приводит агентство БелТА.

Во время рабочей поездки в Могилевскую область белорусский лидер прокомментировал представителям СМИ содержание белорусско-американской переговорной повестки, а также подтвердил возможность скорого очередного раунда переговоров.

«Обсуждаем наши отношения, начиная от восстановления нормальной работы посольства до освобождения так называемых политзаключенных. И экономические вопросы, и санкции — всё в комплексе. Ведем с ними переговоры по всем вопросам. Вопросов куча», — сказал он.

По информации литовских СМИ, специальный посланник американского президента по Белоруссии Джон Коул 18 марта прибудет в Вильнюс, после чего он должен отправиться в Минск.

Ранее Лукашенко заявил, что США и Израиль не достигли своих целей при атаке на Иран.