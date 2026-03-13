Никита Михалков потерял миллионы на бизнесе

Три компании, учредителем которых является Никита Михалков, в 2025 году потеряли 249 млн рублей. Об этом узнала «Газета.Ru».

Согласно бухгалтерской отчетности за прошлый год, самым убыточным бизнесом Михалкова стал «АА Студио». Организация заработала 6,1 млн рублей и ушла в минус на 242 млн рублей. Также большие потери у ООО «Кмвендинг», где режиссер владеет почти половиной акций. За 2025 год у фирмы показатель минус 7,2 млн рублей.

Бизнес Михалкова по лесоводству «Темино-Лесное» тоже терпит убытки. При выручке 15 млн рублей у компании не было в прошлом году чистой прибыли. Потери составили 151 тысячу рублей.

Никита Михалков является учредителем 10 организаций, в трех он числится руководителем. В 2024 году самым прибыльным бизнесом режиссера была студия «ТРИТЭ». Она заработала 2,4 млрд рублей и принесла прибыль в размере 26 млн рублей. Также режиссер зарабатывает на «Бесогоне». Два года назад выручка составила 89 млн рублей.

