«Гамбургские санкции»: посол Украины в ФРГ грозит России

Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник обратился к немецкому министру иностранных дел Хайко Маасу с требованием «надавить» на Москву и потребовать незамедлительного исполнения решения Международного суда по морскому праву (МТМП) — освободить задержанных в ходе инцидента в Керченском проливе украинских моряков. Как сообщает НСН, дипломат пригрозил новыми антироссийскими санкциями, если РФ не исполнит решения суда.

«Если же Москва решит игнорировать это решение, то мы будем продвигать идею введения новых — гамбургских — санкций в отношении России», – заявил Мельник.

25 мая Международный суд по морскому праву в Гамбурге удовлетворил иск Украины против России относительно задержанных украинских моряков. Суд постановил, что российские власти должны незамедлительно освободить «военнопленных» и позволить им вернуться на родину.

Россия должна выполнить решение Гамбургского суда до 25 июня 2019 года. Посол Мельник назвал это решение «дипломатической победой».

Председатель суда Пак Чжин Хён заявил также, что у России и Украины есть возможность предоставить свои версии событий в Керченском проливе «относительно параграфа [Конвенции ООН по морскому праву] №121 не позже 25 июня». В параграфе 121 Конвенции ООН по морскому праву идет речь об островах и их территориальных зонах.

В МИД России в ответ на это заявили, что Конвенция ООН по морскому праву не может использоваться в рассматриваемом случае.

«В ходе последующего арбитражного разбирательства намерены последовательно отстаивать нашу позицию, в том числе отсутствие у арбитража юрисдикции рассматривать данную ситуацию в свете упомянутых выше обстоятельств», — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства РФ.

С формальной точки зрения Россия из-за особенностей ратификации в 1997 г. Конвенции ООН по морскому праву имеет право не признавать юрисдикции трибунала.

Решение Гамбургского суда уже прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, теперь у России есть возможность «разблокировать» переговоры с Киевом.

«Выполнение Россией приказа Международного трибунала ООН об освобождении захваченных украинских моряков и кораблей может стать первым сигналом со стороны российского руководства о реальной готовности к прекращению конфликта с Украиной. Таким образом, Россия может сделать шаг к разблокированию переговоров и решению созданных ею проблем цивилизованным способом. Посмотрим, какой путь выберут в Кремле», – подчеркнул украинский лидер.

Зеленский также добавил, что «наших ребят очень ждут дома».

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в разговоре с ФАН заявил, что требование МТМП отнюдь не является неождиданностью.

«Все международные организации, в том числе и суды, имеют одну характерную особенность — они находятся под влиянием американцев. Поэтому все их решения имеют ярко выраженный русофобский и антироссийский характер. Поэтому ничего удивительного в этом требовании нет», – выразил убеждение сенатор.

Член Совфеда подчеркнул что задержание украинских военных моряков происходило строго в рамках российского законодательства, поэтому любые претензии мирового сообщества в этом случае не являются уместными.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала РБК слова украинского посла Мельника о новых санкциях. По ее словам, повода для новых ограничительных мер уже не нужно — их «штампуют на потоке».

25 ноября два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМСУ вышли из порта Одессы в направлении Мариуполя. Они вошли в территориальные воды России возле Крыма и продолжали двигаться, не обращая внимания на требования пограничников ФСБ остановиться.

В 50 км к югу от Коктебеля российские пограничники после последнего предупреждения силой пресекли попытки украинских моряков нарушить государственную границу России.

Вскоре, уже в Керченском проливе, к югу от Крымского моста, ФСБ задержала суда ВМС Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу». В ГПУ ФСБ отметили, что украинские корабли нарушили 19-ю и 21-ю статьи Конвенции ООН по морскому праву, то есть незаконно вошли в территориальные воды Российской Федерации. Крым перешел под юрисдикцию РФ в 2014 году по итогам общенародного референдума, на котором в поддержку воссоединения с Россией высказалось более 90% населения.

24 украинских моряка (в их числе два сотрудник СБУ) сейчас находятся в заключении в московском СИЗО «Лефортово» по обвинению в нарушении госграницы.