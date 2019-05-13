Встрече быть? Трамп захотел увидеться с Путиным

Американская сторона сделала запрос на личную встречу президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на источник, близкий к Государственному департаменту США. Кроме того, собеседник издания оценил вероятность организации этих как «высокую».

Ранее, как сообщает издание со ссылкой на свои источники, в Вашингтоне считали, что главы США и России не встретятся, покуда Россия не вернет Украине моряков и лодки, которые были задержаны в прошлом году в Керченском проливе за незаконное вторжение на российскую территорию.

Между тем помощник российского лидера Юрий Ушаков заявил, что американская сторона не отправляла запроса на возможную встречу, передает ФАН.

«Нет, еще не было [запроса]», — сказал российский чиновник, прокомментировав информацию о том, что власти США якобы выразили желание провести переговоры на высшем уровне на саммите «двадцатки».

Тем временем заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в интервью РИА «Новости» заявил, что, возможно, в ходе переговоров в Сочи будет обсуждаться встреча глав двух стран в Японии во время саммита G20, который пройдет в Осаке 28-29 июня. Рябков добавил, что допускает такие разговоры «как тему, как сюжет». Напомним, что 14 мая в Сочи должны состояться встречи госсекретаря США Майка Помпео с президентом России Владимиром Путиным и с главой российского МИДа Сергеем Лавровым.

«Мы всегда говорили о том, что пребывание лидеров на мероприятии соответствующего уровня такую возможность открывает. Но в прошлом мы видели, как американская сторона сама перечеркивала ранее достигнутые договоренности и меняла свои планы. Поэтому я бы сейчас не предвосхищал никаких обсуждений того или иного вопроса, но гипотетически такая перспектива существует», — сказал высокопоставленный российский дипломат.

Чиновник отметил, что, таким образом, представится «возможность поговорить углубленно» по всем актуальным и важным темам – «от контроля вооружения и до Венесуэлы». «Мы, конечно, видим большие расхождения в позициях наших сторон, но эти расхождения мы не драматизируем, они были, есть и, видимо, будут. Но главное --работать прагматично, не умножая проблемы, а по крайней мере нацеливаясь на их преодоление, насколько это возможно», — считает замминистра внешнеполитического ведомства.

Как сказал Сергей Рябков, российские власти хотели бы понять, «готова ли администрация США развить тот позитивный импульс, который двустороннему диалогу придал телефонный разговор президентов, состоявшийся 3 мая».

О встрече двух международных лидеров ранее говорил и глава российского МИДа Сергей Лавров, уточнив, что это произойдет, как только «у них будет такая возможность».

«Считаю, что мы [Сергей Лавров и Майк Помпео] сделали очень неплохой шаг вперед в развитие тех дискуссий, которые состоялись между президентами РФ Владимиром Путиным и США Дональдом Трампом по телефону пару дней назад», — заявил чиновник по итогам встречи с госсекретарем США 6 мая на сессии Арктического совета в Финляндии.

Телефонный разговор, о котором упоминали как Сергей Рябков, так и Сергей Лавров, состоялся между российским лидером Владимиром Путиным и его американским коллегой Дональдом Трампом 3 мая и продлился более часа. Известно, что инициатором этих переговоров выступили власти США.

По словам пресс-секретаря американской администрации Сары Сандерс, лидеры стран обсудили такие темы, как ситуация на Корейском полуострове, кризис в Венесуэле и конфликт на Украине, передает Reuters.

Сандерс рассказала, что международные лидеры также поговорили о возможности заключения многостороннего договора о ядерном оружии или продления текущих соглашений. По информации, которую предоставила пресс-секретарь, в рамках беседы Путин и Трамп затронули и недавний доклад спецпрокурора Роберта Мюллера, который выяснял, участвовала ли Россия в выборах американского президента в 2017 году. Однако Кремль в своем официальном заявлении, сделанном по итогам переговоров, не указывает эту тему среди прочих.

В пресс-службе российской администрации сообщили, что лидеры США и России обсудили двусторонние отношения с упором на экономическое сотрудничество, итоги переговоров Владимира Путина с лидером КНДР Ким Чен Ыном, которая прошла во Владивостоке 25 апреля. Помимо этого, они затронули и тему Украины, где в конце апреля прошли выборы на пост главы государства.

«Владимир Путин акцентировал, что новому киевскому руководству нужно предпринять реальные шаги по реализации минских договоренностей, имеющих ключевое значение для разрешения внутриукраинского конфликта», — рассказали в Кремле.