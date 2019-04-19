Порошенко испугался: Кадыров высказался о дебатах в Киеве

Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил удивление и непонимание тем, что президент Украины Петр Порошенко в ходе дебатов с победителем первого тура украинских президентских выборов Владимиром Зеленским высказал в качестве одной из претензий к оппоненту то, что тот боится Кадырова.

«Дебаты между Петром Порошенко и Владимиром Зеленским впечатляют обилием слов и отсутствием четкого плана по вопросам будущего Украины. Петр Порошенко проявил себя в качестве уличного драчуна, обвиняя Владимира Зеленского в том, что испугался Рамзана Кадырова. Других проблем у Украины, оказавшейся по милости Петра Порошенко в глубоком экономическом, политическом, военном и социальном кризисе, нет, чем выяснение перед выборами, кто из кандидатов боится Рамзана Кадырова», — пояснил глава российского региона.

При этом Кадыров напомнил, что нынешний президент Украины в мае 2014 года – когда Кадыров договорился с СБУ об освобождении российских журналистов Олега Сидякина и Марата Сайченко – называл Россию своим другом.

«Так вот, господин Порошенко, я убедился, что с памятью у вас большие проблемы. Кажется, вы забыли, как при передаче мне журналистов Олега Сидякина и Марата Сайченко клялись в верности и любви к России. Вы забыли слова о том, что не будет у России более близкой и лояльной страны, чем Украина, не будет никого с более пророссийской позицией, чем вы лично? Вы давали такое слово, и было это перед предыдущими выборами», — указал глава республики.

Более того – Кадыров заявил, что Порошенко сам испугался его в той ситуации с похищенными российскими журналистами.

«Теперь про испуг! А почему вы столь спешно освободили по моему жесткому требованию корреспондентов, похищенных по вашему указанию, если вы лично не испугались Рамзана Кадырова?

А теперь вы пытаетесь свой сугубо личный грех и, чуть ли не детский страх, приписать Владимиру Зеленскому. Если Зеленский признал свою неправоту, то вопрос закрыт. А вы же распространяете сплетни, забыв, как сопровождали передачу россиян клятвами о любви к России», — добавил глава Чечни.

Напоследок он настоятельно рекомендовал президенту Украины не упоминать представителей российской власти в своей риторике.

«За оскорбление личности, кто бы этого ни допустил, спрошу должным образом, как и предусмотрено в нормальном обществе. Напоследок советую сто раз подумать, прежде чем произносить имена Владимира Путина и Рамзана Кадырова. Вы лично не достойны упоминать эти имена», — указал Кадыров.

В пятницу вечером на стадионе «Олимпийский» в Киеве прошли дебаты Зеленского и Порошенко перед вторым туром выборов, назначенных на 21 апреля. Дебаты прошли жарко. Президент Украины в основном использовал уже привычные лозунги и обвинения в адрес России.

Порошенко не отвечал на претензии оппонента по поводу состояния украинской экономики, уровня жизни простого населения страны и состояния политической системы — в ответ он пугал угрозой, якобы исходящей от России, и говорил, как важно объединиться в сложный для Украины момент, передает ФАН.

Зеленский же назвал главную ошибку украинцев: они голосовали за одного Порошенко, а получили в итоге — другого. «Первый — прекрасный оратор, специалист, финансист, экономист. Он обычно появляется тогда, когда появляются камеры. А когда камеры выключаются, появляется Петр Второй.

Первый Петр Порошенко на Михайловской площади кричит: «Путин, я тебе покажу», а другой — тихонечко передает «приветики» в Москву»,

— заявил Зеленский.

Накануне социологическая группа «Рейтинг» опубликовала данные опросов, согласно которым из тех, кто принял решение принять участие в выборах, за Зеленского готовы проголосовать 73%, за Порошенко — только 27%, передает НСН.

В декабре прошлого года Кадыров заявил, что Порошенко «грубо и бесчеловечно» ущемил права миллионов человек, запретив въезд на территорию страны российским мужчинам. По словам главы Чечни, Порошенко лишил украинцев родины, права навещать родных и близких, приносить цветы на могилы родителей, посетить родной украинский город.

«В отличие от президента Украины, наш глава государства Владимир Путин не поставил шлагбаум на пути этих граждан Украины, чтобы не обречь тысячи семей на голодное существование», — добавил Кадыров.