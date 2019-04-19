Не настолько богаты: почему Эстония закроет русские школы

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что Эстония в будущем планирует отказаться от русских школ. По мнению главы государства, нецелесообразно иметь отдельную школьную систему для языковых меньшинств. Об этом она сказала в интервью газете «Коммерсант» после встречи с российским лидером Владимиром Путиным.

По словам Керсти Кальюлайд, все больше русскоязычных родителей хотят, чтобы их дети изучали язык страны, в которой они живут, и отправляют детей в детские сады и школы, где преподавание ведется на эстонском.

«Как в любой европейской стране, мы обеспечиваем нашу образовательную систему на нашем официальном языке. Конечно, у нас есть много частных школ. Но я также думаю, что однажды, когда мы перейдем на модель обучения, при которой в средних школах образование будет только на эстонском, у нас будет какое-то небольшое число школ с углубленным изучением русской культуры, литературы, языка», — рассказала Кальюлайд журналистам. Она добавила, что такие учебные заведения не будут рассчитаны только на русскоговорящие семьи. По мнению эстонского президента, они «должны быть открыты для всех».

Правительство собирается «при помощи доступа к официальным языкам и интеграции в общество» предоставить всем равные возможности, как это делается и в ряде других европейских стран. «И в этом смысле иметь отдельную школьную систему [для языковых меньшинств] контрпродуктивно», — пояснила президент Эстонии.

В настоящее время, по словам главы Эстонии, в русских школах дети изучают 100% предметов на русском языке до 9-го класса включительно.

«Думаю, это очень щедро со стороны нашего правительства. Такая система сохраняется с момента восстановления нашей независимости, несмотря на то что на ее поддержание требуется немало усилий. Эстония тратит 7% ВВП на образование. Это надо ценить», — сообщила политик.

Однако глава правительства не видит оснований для того, чтобы и в дальнейшем сохранять две параллельные школьные системы. «Мы не видим, чтобы русскоязычные жители Эстонии стремились сохранить их в первую очередь. Но в то же время нам обязательно нужно предоставить каждому ребенку возможность по выходу из детского сада попасть в эстонскую школу», — уточнила президент Эстонии.

Глава государства также отметила, что «давно знакома с русскоязычным меньшинством Эстонии» и работала по меньшей мере два года в коллективе, где большинство ее коллег говорили на русском языке.

«Я знаю русских в Эстонии. И часто, говоря с иностранными журналистами, я слышу: «У вас огромное русскоязычное меньшинство, это должно быть угрозой для вашей безопасности». Я на такое обижаюсь. Другой язык еще не означает других взглядов на жизнь», — отметила Керсти Кальюлайд.

Она добавила, что европейские ценности и свободы важны для русскоязычных граждан страны. Кроме того, политик выразила уверенность, что «русскоязычные эстонцы разделяют цели эстонского правительства» подобно самим эстонцам.

Глава Эстонии сказала, что «не слышала критики по поводу того, что в школах все больше эстонского». К ней, наоборот, поступают замечания по поводу того, что детям младшего возраста недостаточно того изучения языка, которое есть.

Президент отметила, что «Эстония не такая богатая страна», чтобы создавать и поддерживать, подобно Финляндии, учебные заведения для языковых меньшинств. «Но вы же не приводите пример Германии, где проживают два миллиона русских, но государство не предоставляет им образование на русском. Так что не надо использовать двойные стандарты», — сказала эстонский лидер.

По словам Керсти Кальюлайд, «многие ищут возможность получить образование на эстонском». «Кстати, у нас быстро растет и число студентов из России. И шестая часть из них выбирают эстоноязычные программы, а не русскоязычные. Они учат эстонский язык, продолжают его учить, а получив научную степень, они и вовсе могут остаться в Эстонии», — сообщила президент страны.

Интервью с журналистом «Коммерсанта» состоялось после встречи главы эстонского государства Керсти Кальюлайд с российским лидером Владимиром Путиным, которая прошла в четверг, 18 апреля. «Это была интересная и продолжительная встреча, которая прошла в уважительной атмосфере. Я очень ценю то, что президент Путин согласился провести эту встречу, хотя он знал, что мы будем обсуждать и сложные вопросы тоже», — рассказала глава эстонского государства. Она отметила, что Эстония является членом Евросоюза и поэтому «поддерживает европейский механизм санкций», а также «территориальную целостность Украины и Грузии».