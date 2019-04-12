Унижение Украины: Тимошенко осудила перепалку кандидатов

Перепалка победителя первого тура выборов президента Украины Владимира Зеленского в студии телеканала «1+1», когда там находился нынешний глава государства Петр Порошенко, является унижением всей страны – заявила бывшая глава украинского правительства, проигравшая в первом туре президентской гонки, Юлия Тимошенко.

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«Меня трудно заподозрить в симпатиях к кому-то из двух кандидатов, но это именно тот случай, когда я должна высказаться. Понимаете, в чем дело ... Какой бы жестокой и безжалостной ни была политическая борьба, нужно помнить об определенных моральных «маркерах», за которые нельзя заступать. Я увидела разрушение статуса должности президента. Я увидела унижение украинского государства. Я думаю, так же, как и я, миллионы украинцев этого видеть не хотели», — написала политик в фейсбуке.

Претензии экс-главы украинского кабмина касаются ночного эфира 12 апреля, когда Порошенко посетил студию программы «Право на власть» на телеканале «1+1» и предложил Зеленскому приехать в течение 40 минут, чтобы устроить дебаты.

Телеведущая Наталья Мосейчук сказала, что телеканал сразу же предпринял попытку выйти на связь с Зеленским, чтобы выяснить, сможет ли он приехать в студию. Во время эфира артист ответил на телефонный звонок и приглашение отклонил, заявив, что Порошенко прекрасно знает: на момент эфира Зеленский находился в Париже.

«Потому что его прекрасные автомобили Службы безопасности Украины меня туда сопровождали — в аэропорт. Эта информация вам известна. У меня встреча завтра в три часа дня с президентом Франции. Поэтому господин Порошенко знает, что меня нет в Киеве, и очень странно, что уважаемый кандидат в президенты Петр Алексеевич меня приглашает в студию», — сказал он.

Далее оппоненты спорили о дате проведения дебатов. Затем Порошенко начал говорить, но Зеленский перебил его, указав: «нашей команде никто не будет ставить условий», после чего стороны еще некоторое время дискутировали, перебивая друг друга, а потом Зеленский повесил трубку.

Вскоре

телеканал «1+1», принадлежащий украинскому олигарху Игорю Коломойскому, заявил, что намерен подать в суд на Порошенко.

Как рассказал генеральный директор группы «1+1 Media» Александр Ткаченко, во время записи эфира частной компании президент Украины без приглашения явился в студию с целью провести дебаты со своим главным конкурентом.

«После того, как вы позорно ворвались к нам сегодня в эфир, без приглашения, и не собирались уходить, даже несмотря на вежливые намеки ведущей занять кресло в студии, и опять много говорили — и все мимо реальных фактов... Не иначе как на иск в суд от нас вы не заработали», — написал медиа-менеджер в фейсбуке и добавил, что подаст заявление в понедельник, 15 апреля.

Позднее Порошенко на встрече с канцлером ФРГ Ангелой Меркель призвал самим зрителям делать выводы о произошедшем.

«Те, кто смотрели ту передачу, сами все видели и сами способны сделать выводы», — заявил украинский лидер.

По его словам, зрители программа саму дадут оценку ситуации. Он также добавил, что его дебаты с Зеленским будут проведены.

В целом же интернет-пользователи негативно отреагировали на ссору политиков в эфире. Зрители сравнили с «базарными разборками» перепалку Порошенко и Зеленского. Часть аудитории считает, что дебаты кандидатов пройдут именно в таком «формате».

Известно, что

Национальный спортивный комплекс «Олимпийский» получил запросы от уполномоченных представителей кандидатов на пост президента Украины Порошенко и Зеленского на проведение дебатов.

По информации на официальном сайте НСК, от команды нынешнего главы государства поступил запрос на 14 и 19 апреля, в то время как представители Зеленского хотели бы занять 19 апреля. На данный момент идет переговорный процесс между сторонами для организации проведения дебатов на территории спортивного комплекса.

Накануне стало известно, что Зеленский перед вторым туром выборов набирает 61% голосов избирателей, рейтинг Порошенко – 24%, передает ФАН.

«Среди тех, кто собирается голосовать во втором туре 61% — за Зеленского, 24% — за Порошенко. Еще 15% украинцев пока не определились», — следует из сообщения агентства «Рейтинг».

Примерно 41% украинских избирателей, которые намерены поддержать шоумена Зеленского, полагают, что они голосуют скорее не за него, а «против Петра Порошенко», говорится в данных опроса, передает НСН.