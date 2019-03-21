Здоровье подвело: почему Берг ушел в отставку

Губернатор Оренбургской области Юрий Берг подал заявление об отставке. Соответствующее прошение он направил президенту России Владимиру Путину. Берг занимал свой пост с 2010 года.

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«С 2010 года я руководил регионом, который является для меня родным. Здесь живу и остаюсь жить я, мои дети и внуки», — заявил Берг, передает РИА «Новости».

Временным исполняющим обязанности главы региона назначен Денис Паслер, говорится на сайте Кремля.

Паслеру 41 год, он родился в городе Североуральске и работал в различных строительных и энергетических компаниях. В 2008 году стал депутатом в Свердловской области от партии «Единая Россия» и в настоящее время входит в ее политсовет. С 2012 по 2016 год работал зампредом правительства области.

Источники «Газеты.Ru» еще в феврале говорили, что Берг значится среди кандидатов на отставку из-за, возможно, состояния здоровья. Как отмечали в регионе, на эмоциональное состояние губернатора оказала влияние произошедшая в 2018 году катастрофа самолета Ан-148 «Саратовских авиалиний» рейса 703 Москва — Орск. В катастрофе погибло 65 пассажиров и шесть членов экипажа.

При этом в рейтинге «политической выживаемости губернаторов» за 2018 год Берг получил высокую оценку. В ней говорилось о «выстроенности отношений с ключевыми бизнес-группами в экономически самодостаточном регионе». При этом отмечалось, что в регионе «присутствует скрытая внутриэлитная фронда — особенно в областном центре, где не удалось установить полноценную «химию» в отношениях с элитами и частью жителей».

Берг, вместе с тем, показал себя достаточно лояльным руководителем региона. В 2016 году был отмечен среди губернаторов, которые показали высокую вовлеченность в продвижение правящей партии «Единая Россия».

В 2018 году область оказалась в центре скандала. Министр лесного и охотничьего хозяйства Оренбургской области Виктор Тонких и три его заместителя, ставшие героями видеоролика с мужским стриптизом, были уволены губернатором.

Последние несколько лет массовые отставки глав регионов в политическом сообществе стали называть «губернаторопадом». Причины его нынешнего этапа, скорее всего, связаны с предстоящими выборами и сомнениями внутриполитического блока Кремля, что эти губернаторы имеют хорошие шансы переизбраться. В частности, говоря о перспективах Бориса Дубровского, подавшего на этой неделе в отставку с поста губернатора Челябинской области, в феврале один из источников «Газеты.Ru»обращал внимание на его невысокий рейтинг.

Кроме Берга и Дубровского, в отставку ушли губернаторы Калмыкии Алексей Орлов, Мурманской области Марина Марина Ковтун и Республики Алтай Александр Бердников. Во всех этих регионах в сентябре должны пройти выборы губернатора.

Известно, что внутриполитический блок постоянно проводит замеры эффективности губернаторов по разным показателям. В прошлом году по итогам заседания президиума Госсовета был утвержден перечень критериев, определяющих эффективность глав регионов. В их число входит и доверие к институтам, в том числе к президенту.

После губернаторских выборов прошлого года, которые в некоторых регионах дошли до второго тура, федеральный центр также обращает внимание на степень популярности губернатора среди электората. Именно низкой популярностью экс-глав Владимирской области и Хакасии Светланы Орловой и Виктора Зимина часто объясняется их поражение кандидатам от парламентской оппозиции. Губернаторами этих регионов по итогам выборов 2018 года стали представитель ЛДПР Владимир Сипягин и Валентин Коновалов из КПРФ.

В то же время в беседе с «Газетой.Ru» глава Фонда развития гражданского обществаКонстантин Костин ранее отмечал, что отставка главы региона далеко не всегда значит, что у него были какие-то серьезные проблемы или его деятельность невысоко оценивали в Кремле. «Есть же еще логика транзита», — напоминал эксперт.

Единый день голосования в этом году пройдет 8 сентября, выборы состоятся в 18 регионах страны.