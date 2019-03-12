Запрещенный русский: Парубий устроил скандал в Раде

Депутату Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Василию Нимченко запретили произносить в парламенте речь на русском языке – спикер Рады Андрей Парубий отключил микрофон коллеге во время рассмотрения поправок в закон о государственном языке, передает РИА «Новости».

Реклама

Нимченко начал выступление на русском языке. Вскоре его прервал Парубий, попросив депутата перейти на государственный язык, иначе он отключит микрофон. Однако Нимченко продолжил говорить по-русски. В ответ на это Парубий попросил отключить микрофон, добавив, что каждый народный депутат имеет право высказать свою позицию, но только на государственном языке.

«Мне очень жаль, что таким образом срываете заседание некорректным поведением. Каждый народный депутат имеет право голоса в этом зале и выразить свою позицию, и я, как гарант этого, прошу только об одном: пожалуйста, на государственном языке», — подчеркнул председатель Рады.

Украинские СМИ указали в этой связи, что по закону само заседание Верховной рады проводится на украинском языке, но выступления могут быть на другом языке.

Три дня назад президент Украины Петр Порошенко во время торжеств по случаю 205-летия со дня рождения украинского поэта Тараса Шевченко заявил, что его стране удалось освободиться от «культурной оккупации», передает НСН.

«Мы освободились от культурной оккупации, которая отнюдь не менее опасна, чем оккупация физическая. За последние пять лет украинский язык, украиноязычная песня, украиноязычная книга, украиноязычное кино получили надежные позиции в пространстве вокруг нас, а главное — в наших сердцах, сердцах всех украинцев», — заявил он.

Порошенко также отметил, что украинский язык занял «подобающее место» в обществе. В то же время, по его словам, этого удалось добиться без нарушения прав «носителей других языков».

«За пять лет нашими усилиями украинский язык занял, наконец, подобающее ему место. И сделать мы это смогли по-мудрому, не нарушая прав носителей других языков», — пояснил он.

В ответ на это член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов указал, что

Порошенко «разрушил культурные традиции» страны, и украинское «двуязычие» является «природным символом» государства.

Депутат Госдумы от Республики Крым Михаил Шеремет в свою очередь отметил, что «культурной оккупации» на Украине никогда не было, а выбор языка всегда являлся «свободным изъявлением» граждан.

«Никто и никогда не ущемлял ни один из этих языков: я имею в виду русский, украинский. Они всегда были в свободном волеизъявлении всех. Скажем так, притязания на этот счет никто не предъявлял. Поэтому это большая глупость», — отметил парламентарий.

По словам главы комитета Госдумы по делам СНГ Леонида Калашникова, подобными высказываниями Порошенко пытается набрать рейтинг в рамках своей «предвыборной риторики».

Другой член нижней палаты российского парламента Дмитрий Белик указал, что «несмотря на все драконовские меры, русский язык был и остается языком общения украинцев как на бытовом уровне, так и на официальном».

«Судя по всему, украинский президент не считает русскоязычное население своей страны за людей, а это больше половины жителей Украины. За последние пять лет украинская власть не освободилась от «культурной оккупации», а утратила связь с реальностью, здравым смыслом и своим народом», — добавил парламентарий.

В начале прошлого месяца

в русскоязычном аккаунте Организациии объединенных наций в твиттере дали объяснение, почему правильно писать «на Украине» а не «в Украине».

«Использование русского языка в ООН (одного из шести официальных языков Организации) регулируется литературными нормами современного русского языка, в соответствии с которыми в ООН говорят и пишут НА Украине», — отмечалось в комментарии ООН.

Кроме того, Верховная рада уже начала рассматривать новую редакцию «Закона о языке», согласно которому украинский язык станет обязательной в сферах культуры, образования, для всех украинских масс-медиа. Также новый закон учреждает специальную комиссию по стандартам украинского языка, а также должность уполномоченного по языковой политике, передает ФАН.

В начале января стало известно, что Государственное агентство Украины по вопросам кино наложило в прошлом году запрет на демонстрацию в стране 139 фильмов и сериалов, которые были произведены в России или с ее участием. В «черном списке» оказался и первый приобретенный сервисом Netflix украинский сериал, и фильм «Любовь в большом городе 2» студии Владимира Зеленского – конкурента Порошенко в борьбе за пост главы государства на предстоящих 31 марта выборах.

Примечательно, что в конце прошлого года президент России Владимир Путин в ходе встречи с Федеральным собранием выступил за идею об отмене экзамена по русскому языку для мигрантов из Белоруссии и Украины.