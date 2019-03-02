Украина бросила своих: в Киеве назвали причину потери Крыма

Кандидат в президенты Украины, участник силовой операции украинских войск в Донецкой и Луганской областях Илья Кива рассказал, почему Киев не смог сохранить контроль над Крымом, передает ФАН.

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«Для того, чтобы сохранить Крым нужна была всего лишь навсего позиция. Нужно было поддержать тех, кто был готов отстаивать интересы украинского закона, украинского государства; поддержать, а не сдавать и бросать их на произвол судьбы», — пояснил Кива.

Двумя днями ранее заместитель постоянного представителя России при ОБСЕ Дмитрий Балакин заявил на заседании постоянного совета организации о завершении интеграции Крыма в политическое, правовое и экономическое пространство России.

По его словам, все, кто говорит об «аннексии», необходимости «затолкать» Крым назад на Украину, проявляют крайнюю степень неуважения к жителям Крыма, так как они являются носителями суверенитета его территории.

«В настоящее время можно с уверенностью сказать, что его интеграция в общее политическое, правовое, социально-экономическое пространство России завершена», — подчеркнул дипломат.

Также Балкин предложил, всем, кто не верит, посетить полуостров и убедиться в этом лично. Он отметил, что еще «многое нужно сделать», но работа в данном направлении продолжается.

За день до этого в Москве удивились предложению Киева создать международную группу «друзей украинского Крыма» или платформу «деоккупации Крыма», поскольку

Украина не развивала полуостров, а, напротив, способствовала ухудшению экономической, социальной и гуманитарной ситуации.

Об этом заявил член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.

«Властям Украины следовало озаботиться созданием группы «друзей украинского Крыма» в период нахождения полуострова в составе этой страны. Но Киев воспринимал нас не как друзей, а как врагов. Он все разрушал, унижал крымчан», — вспомнил сенатор от Республики Крым.

По словам парламентария, воссоединение полуострова с Россией произошло навсегда, этот процесс соответствовал всем нормам внутреннего и международного права.

«Украинская власть может создавать какие угодно структуры, но, я думаю, любой здравомыслящий политик или государственный деятель понимает, что Крым никогда не будет украинским», — продолжает председатель «Русской общины Крыма».

В заключение член верхней палаты парламента добавил, что жители Крымского полуострова всегда считали своей Родиной Россию.

«Даже во времена нахождения в составе Украины Крым всегда был российским по своему духу, культуре, национальному составу», — резюмировал Цеков.

Депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара указал, что на Украине хотят создать международную платформу «друзей украинского Крыма», однако сложно представить, как это будет реализовываться.

«[В Киеве] не могут понять, что Крым — это не территория, не полуостров, а это два с половинной миллиона людей, которые сделали свой выбор в 2014 году», — указал Ганжара.

Госпереворот в Киеве в 2014 году, который координировался США, ускорил возвращение Крыма в состав России,

считает депутат Госдумы Михаил Шеремет.

«Государственный переворот на Украине, координируемый американцами, принес украинскому народу одни несчастья в виде гражданской войны и обнищания, но для Крыма он стал отправной точкой для активизации борьбы за возвращение на историческую родину в Россию», — сказал парламентарий.

По его мнению, Крым все равно стал бы российским, однако для этого понадобилось бы длительное время.

«Госпереворот на Украине мобилизовал всех крымчан в едином порыве вернуться в родную гавань», — приводит НСН слова депутата.

Воссоединение Крыма с Россией произошло весной 2014 года по итогам референдума, в ходе которого 96,77% избирателей республики и 95,6% жителей Севастополя проголосовали за вхождение в состав РФ. Местные власти приняли решение о проведении плебисцита после того, как в феврале 2014 года на Украине произошел госпереворот.

В августе 2018 года президент России

Владимир Путин установил 19 апреля Днем принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи.

Глава государства подписал указ о внесении изменений в закон «О днях воинской славы и памятных датах России».

«На основании статьи 104 Конституции Российской Федерации вносим на рассмотрение Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации в качестве законодательной инициативы проект федерального закона «О внесении изменений в статью 1 Федерального закона «О днях воинской славы и памятных датах России» (в части установления новой памятной даты России – «19 апреля — День принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи (1783 год)», — говорилось в документе.

Большинство стран-членов ООН не признали легитимность данного плебисцита. За резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН, подтверждающую территориальную целостность Украины, проголосовали 100 стран из 193 стран-членов ООН.