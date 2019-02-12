Россия и популизм: что мешает работать Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко назвал главными вызовами для страны на данный момент «вмешательство России в выборы» и популизм. По его словам, Москва якобы оказала влияние на исход голосования на выборах в США, во Франции, в Германии, и даже определила исход референдумов в Британии и Нидерландах. Он уверен, что российская сторона готова задействовать «все технологии», чтобы повлиять на выборы президента Украины.

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Украинский лидер уточнил, что дело заключается не в персональных симпатиях или антипатиях к действующему главе государства. По его словам,

главная цель России — «остановить движение Украины на Запад».

«Часть информации о непосредственном вмешательстве России я попробую обнародовать во время мюнхенского форума по безопасности. К сожалению, этот процесс Россия продолжает очень активно», — заявил он.

Говоря о популизме, Порошенко обратил внимание, что Украина в этом «не уникальна» и что это «нашествие» сегодня охватило весь мир.

Член комитета Совета Федерации по международным делам, глава Русской общины Крыма Сергей Цеков объяснил ФАН, что в преддверии президентских выборов украинский лидер с каждым разом делает все более одиозные заявления.

Парламентарий назвал склонностью большинства европейских политиков оправдывать свои промахи «российским вмешательством».

«Высказывания украинских политиков принимают все более экзотические формы — по крайней мере мы их воспринимаем именно так. Если говорить о Евросоюзе, мне кажется, они не задружили с головой. Все события, негативно сказывающиеся на рейтингах руководства стран ЕС, политики связывают с «вмешательством России», — заметил он.

Цеков уверен, что высказывание Порошенко связано с тем, что он уже заранее готовит оправдания на случай своего проигрыша. Собеседник агентства обратил внимание, что антирейтинг Порошенко зашкаливает, поэтому очевидно, что действующий глава государства едва ли сможет одержать победу честным путем. А если Порошенко хочет сохранить за собой президентское кресло, то ему придется фальсифицировать результаты выборов.

«Мировому сообществу следовало бы проанализировать, насколько процедура выборов главы государства на Украине соответствует понятию «народовластие». Порошенко может выиграть выборы только в случае тотальных фальсификаций и различных подтасовок», — уверен сенатор.

Он напомнил, что Киев принял решение не допускать российских наблюдателей на выборы, в России и вовсе не будут открыты избирательные участки. «Уже сегодня можно смело констатировать, что грядущие выборы не имеют никакого отношения к волеизъявлению украинцев», — заключил Цеков.

Порошенко не впервые заявляет о якобы вмешательстве российской стороны в президентские выборы на Украине. 22 сентября такое заявление главы государства распространила его пресс-служба. Украинский лидер подчеркнул, что Россия ежедневно прилагает усилия для вмешательства во внутренние дела Украины.

«Это больше, чем просто обеспокоенность, что Россия будет активно вмешиваться. С помощью пропаганды и дезинформации они это уже сегодня делают. Ежедневно», — заявил украинский лидер немецкой газете Rheinische Post.

Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников пояснил РИА «Новости», что Порошенко, придумывая влияние России на результаты украинских выборов, всего лишь следует модной тенденции. По его словам, таким образом украинский лидер пытается «заранее подстелить себе солому».

«Он следует модной тенденции, что если мы можем повлиять на выборы в Америке, Великобритании, Черногории, то на Украине уж точно. Вот собственно в этом заключается его сказка, о том, что Россия влияет на выборы», — отметил Калашников.

Уверенность во вмешательстве России в выборы на Украине имеет место и в Совета национальной безопасности и обороны Украины. Об этом 18 октября заявил заместитель секретаря СНБО Александр Литвиненко.

«Только за последние годы есть неопровержимые доказательства вмешательства Российской Федерации в выборы в Штатах и многих европейских государствах... Продолжается активная подготовка к применению такого же сценария на Украине», — приводит слова Литвиненко УНН.

Выборы президента Украины состоятся 31 марта. Предвыборная кампания началась 31 декабря. Прием документов от граждан, желающих выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах, завершился в ночь с 3 на 4 февраля. Всего украинский центризбирком зарегистрировал 44 кандидатов на пост президента страны.