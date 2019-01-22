Подождите года три: когда украинцам станет легче жить

Президент Украины Петр Порошенко пообещал согражданам, что они почувствуют улучшение жизни максимум через три года. По его словам, худшие времена для страны уже позади.

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«Возобновление экономического роста открывает возможности и к возобновлению уровня жизни, это уже недалекая перспектива одного-двух, максимум трех лет. Когда, наконец, плоды реформ станут ощутимы для абсолютного большинства общества», — заявил Порошенко на выступлении по случаю Дня соборности Украины.

Он подчеркнул, что Украина движется по европейскому пути, который обеспечивает высокий уровень жизни.

В стране уже провели ряд важных реформ, которые призваны повысить уровень жизни граждан, отметил украинский лидер.

Бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров объяснил ФАН, что заявления Порошенко продиктованы электоральными процессами, протекающими на данный момент на Украине в преддверии президентских выборов, которые состоятся 31 марта.

«Это заявление меня нисколько не удивляет, поскольку мы находимся в активной фазе избирательной кампании. Сегодня очень плохо, а завтра будет лучше, ждите. Может быть, когда-нибудь, в следующей жизни станет лучше. Для любой политической системы традиционно обещать что-то, что может быть сделано в будущем, но не будет сделано в настоящем. У Порошенко было пять лет», — отметил экс-парламентарий.

Он отметил, что у Порошенко были все шансы реформировать жизнь на Украине: конституционное большинство в парламенте, стабильная коалиция в Раде. Но он ими не воспользовался, констатировал Килинкаров. Вместо этого, по словам собеседника агентства,

в стране расцвела коррупция, президент «начал дербанить бюджетные деньги вместе со своей командой».

«Надежды на то, что он как-то изменится и поменяет свою политику, нет никакой. У Порошенко был шанс, но он им не воспользовался. Я думаю, что второго шанса украинцы ему не дадут», — подчеркнул он.

Действительно, на данный момент украинцы относятся к нынешнему главе государства отнюдь не благосклонно. В начале января украинское агентство УНИАН сообщало, что он возглавил президентский антирейтинг.

Согласно данным опроса, фаворитом украинцев в президентской борьбе является лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко. Порошенко в пятерке претендентов на должность оказался на последнем месте.

«Если бы выборы президента состоялись на следующей неделе, уровень поддержки первой пятерки кандидатов был бы таким: Юлия Тимошенко — 13,4% из всех (18,6% из тех, кто определился и будет голосовать), Владимир Зеленский — 10,8% (15%), Юрий Бойко — 8,5% (11,8%), Анатолий Гриценко — 8,1% (11,2%), Петр Порошенко — 7,7% (10,7%)», — указано в сообщении агентства.

Возвращаясь к заявлению Порошенко об улучшении жизни на Украине, стоит отметить, что основным внешнеполитическим курсом киевских властей является курс на евроинтеграцию. В ноябре прошлого года по предложению президента украинский парламент принял в первом чтении проект изменений в конституцию, в котором закрепляется курс страны на вступление в ЕС и НАТО.

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции страны Иванна Климпуш-Цинцадзе считает, что евроинтеграцию и внедрение стандартов НАТО в оборонных ведомствах Украины может замедлить избирательный процесс в стране.

Таких же политических взглядов придерживается и Юлия Тимошенко.

Она уверена, что ее страна найдет защиту только в «системе коллективной безопасности», то есть в НАТО. По ее словам, Украина нуждается в профессиональной армии, которая бы соответствовала стандартам военно-политического блока. «Или мы в системе коллективной безопасности и защищены, или мы одни и нас каждый может прибирать к рукам как хочет. Нам нужно быть сильными», — отметила Тимошенко.

В эфире телеканала ICTV она объяснила, что защищать свои границы в одиночку Украине на сегодняшний день трудно. Политик заметила, что расходы НАТО на оборону 29 государств, которые входят в его состав, составляют порядка $1 трлн в год, тогда как Киев тратит на эти цели всего $3 млрд.

Лидер партии «Батькивщина» также напомнила, что в конце прошлого года около 30 тыс. контрактников ушли из украинской армии, потому что условия службы не соответствовали их ожиданиям. Она заверила, что на законодательном уровне закрепит вновь разработанный контракт, который станет предпосылкой для создания профессиональных вооруженных сил.

Для вступления в НАТО Украине необходимо к 2020 году обеспечить полную совместимость своих вооруженных сил с силами стран блока.%

Как отмечал бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен, для вступления в альянс Украине придется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет очень много времени. По мнению экспертов, в ближайшие 20 лет Киев не сможет претендовать на членство в НАТО.