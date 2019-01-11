«Самое тяжелое позади»: откуда Порошенко вывел Украину

Украинские власти за последние четыре года смогли обеспечить в стране макрофинансовую стабилизацию и выйти из зоны риска, преодолев «самое тяжелое» время, считает президент Украины Петр Порошенко. На своей странице в фейсбуке он напомнил, что «еще четыре года назад Украина была в полушаге от дефолта и в шаге от национальной катастрофы».

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«Однако нам удалось совместными усилиями обеспечить макрофинансовую стабилизацию и выход Украины из зоны риска. Я совершенно четко понимаю, что перед нами все еще множество проблем, которые предстоит решить. Но самое тяжелое у нас точно позади», — сообщил Порошенко.

В 2014 году после государственного переворота пришедшие к власти политики взяли курс на евроинтеграцию и вступление страны в НАТО, а также обещали повысить уровень жизни в стране. Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко, комментируя заявление Порошенко, сказал, что глава Украины не причастен к тому, что экономика страны не разрушалась.

«Если мы возьмем 2014-2015 годы — было падение ВВП. Однозначно. Берем 2016, 2017 и 2018 — рост ВВП. Скорее всего, по итогам 2018 года рост будет где-то 3,3-3,2% ВВП. Никто не спорит.

Да, действительно кризис прошли. Но вопрос — за счет чего? Не за счет Порошенко. У нас фактически рост ВВП — это деньги гастарбайтеров.

За счет того, что большое количество украинцев поехали работать за границу — кто в Россию, кто в Польшу. Оказывается, что у нас уже большая диаспора даже в ОАЭ… Эти деньги действительно фактически спасли экономику Украины», — сказал Охрименко в эфире радио Sputnik.

Кроме того, по его словам, украинскую экономику в определенной степени спас и аграрный сектор.

«Если сравнить 2013 и 2018 года, то, к примеру, доля экспорта продовольствия выросла с 20 до 40%. Это, в общем-то, спасло ситуацию. Вообще, если посмотреть на структуру, промышленность топчется где-то на месте, а аграрный сектор показывает рост. То есть здесь, повторюсь, заслуги Порошенко нет абсолютно никакой. Правда состоит в том, что все реформы Порошенко полностью провалились, все разговоры о какой-то интеграции с Евросоюзом — это миф и выдумка. Но гастарбайтеры и украинский чернозем спасли власть Порошенко. Это факт. Без них, я думаю, сейчас падение ВВП было бы колоссальным, я уже не говорю об общем коллапсе экономики Украины», — заключил эксперт.

Политолог и экономист Александр Дудчак отметил, что до вступления Порошенко в должность президента у Украины были очень хорошие перспективы развития экономики, промышленности, энергетики и многих других отраслей.

«Но вся эта власть, которая представлена в лице Порошенко, все это угробила. Откровенно, она занимается сознательным уничтожением экономики, и ни о какой стабильности говорить просто невозможно, потому что потеряны отрасли промышленности, долги колоссальные, и отдавать их нечем. Поэтому Порошенко в очередной раз просто нагло врет», — приводит его словам RT.

Ранее Всемирный банк (ВБ) понизил прогноз роста ВВП Украины в 2019 год на 0,6 процентных пункта по сравнению с октябрьским прогнозом — до 2,9% ВВП. С 1 ноября цена на газ в стране повысилась на 23,5% и составила около $300 долларов за тысячу кубометров. Это, в свою очередь, приведет к росту цен на коммунальные услуги.

Повышение цены на газ для населения Украины было ключевым требованием Международного валютного фонда в рамках предоставления очередного кредитного транша.

11 января российские СМИ также сообщали, что за последние пять лет пенсии на Украине урезали более чем в два раза. Об этом заявил член «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук.

«Минимальная пенсия за пять лет сократилась в 2,2 раза. В 2013 году ее размер достигал $118,8, с 1 декабря 2018 года не превышает даже $53,2», — приводит слова парламентария ФАН.

По его словам, средняя зарплата по итогам прошлого года равняется в стране $320,9. При этом до государственного переворота в 2014 году средняя зарплата на Украине составляла $408,6, подчеркнул Медведчук.

Депутат обвинил киевские власти в том, что они так и не исполнили своих обещаний о росте зарплат и пенсий. В то же время тарифы ЖКХ и цены на продукты в стране постоянно повышаются, отметил он.