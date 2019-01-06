Ненужный союзник: сенаторы США рассказали про Украину

В США группа сенаторов-республиканцев встретилась с членами ряда украинских общественных организаций, в ходе встречи они признали, что Киев является «экономически проблемным союзником» в Восточной Европе, сообщает International Policy Digest.

Реклама

Журналисты не были приглашены на эту встречу — украинские представители объяснили, что они не заинтересованы в освещении беседы в СМИ из-за растущих радикальных настроений и роста агрессии в украинском обществе. Украинские гражданские лидеры объяснили, что альтернативные точки зрения в Киеве отвергнуты.

В материале отмечается рост радикальных настроений и агрессии на Украине, а также курс президента страны Петра Порошенко на преследование политических оппонентов.

«Это преследование осуществляется с использованием утилитарных средств, противоречащих верховенству закона. Будучи бывшим советским режимом, Украина уже давно использует свои правоохранительные органы для выполнения своих политических задач, полагаясь на сомнительные методы достижения политических целей», — говорится в заметке.

Кроме того, суды в стране не являются независимыми и находится под контролем олигархов и политиков.

«Суды контролируются этими политиками и олигархами и не являются действительно независимыми.

Эти суды часто выносят вердикты, которые продвигают повестку дня, мотивированную усилиями по устранению политических противников, а не интересами правосудия или благополучия украинского народа», — детализируется содержание беседы.

Как считают республиканцы, нынешний процесс над бывшим президентом Виктором Януковичем является примером такой внесудебной казни, который на Украине, да и по всему миру называют «пародией на судебное разбирательство».

Политики США пообещали, что материалы по этому делу будут запрошены в Оболонском суде города Киева, а предполагаемые нарушения прав человека и верховенства закона будут проверены западными экспертами.

«Американские политики подтвердили, что Украина превращается в неуправляемую проблему для США и Европейского союза», — говорится в статье.

Представители США в ходе встречи отметили, что международные финансовые институты предпринимают серьезные усилия для стабилизации экономики Украины и вкладывают в нее миллиарды долларов США.

«Однако невообразимая коррупция и непродуктивные расходы на войну в Донбассе делают усилия международного сообщества бесполезными. Вместо ожидаемого роста ВВП в последние годы наблюдается постоянный спад, поскольку имеющие образование

украинцы бегут из своей собственной страны — в поисках экономического убежища

даже в других нестабильных экономиках третьего мира», — указывается в материале.

Двумя неделями ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пояснил: чтобы поднять свою популярность, Петр Порошенко будет и дальше ухудшать отношения с Россией, передает ФАН.

«Порошенко будет идти на дальнейшее обострение с тем, чтобы воспользоваться этим в своих электоральных интересах», — заявил представитель Кремля.

Песков добавил, что США вложили много средств и сил в государственный переворот на Украине в 2014 году, и теперь «Вашингтон вынужден нянчиться с Порошенко», хотя позиции действующего украинского главы в преддверии грядущих выборов весьма слабы.

«Слишком много денег вложено в переворот на Украине, слишком много денег вложено в то, чтобы оправдать этот переворот», — цитирует Пескова НСН.

Чуть ранее заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин заявил, что Россия адекватно отреагирует на появление на Украине новой американской военной базы.

Таким образом он прокомментировал публикации о том, что власти Украины пытаются убедить США в необходимости размещения военной базы на территории страны.

«Мы слышали об этом.

Похоже, киевский режим уже не знает, как еще доказать США свою преданность»,

— сказал российский дипломат.

Он также отметил, что подобные действия приведут к ухудшению безопасности в регионе.

«Россия со своей стороны вынуждена будет адекватно реагировать», — добавил сотрудник МИД РФ.

Карасин подчеркнул, что военная база США негативно скажется на перспективе урегулирования конфликта в Донбассе.

В свою очередь, официальный представитель внешнеполитического ведомства России Мария Захарова заявила, что Соединенные Штаты способствуют церковному расколу на украинской территории.

По ее словам, через «активное вмешательство» США на Украине происходит насаждение автокефалии, которая чужда миллионам православных украинцев. Кроме того, американская сторона поощряет «раскольнические шаги» президента Украины Петра Порошенко и Константинопольского патриарха Варфоломея, указала российский дипломат.