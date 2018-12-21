Нон-грата: Москва выслала шведского дипломата

В МИД Швеции выразили сожаление об объявлении Москвой персоной нон-грата шведского дипломата, передает НСН.

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Во внешнеполитическом ведомстве пояснили, что это решение было принято после того, как Стокгольм отказался удовлетворить два российских запроса на выдачу дипломатических виз. Имя и должность дипломата в МИД Швеции не называют.

Ранее сообщалось, что власти России потребовали от одного из работающих в Москве шведских дипломатов покинуть страну.

Двумя неделями ранее Словакия выслала из страны российского дипломата, который подозревается в шпионаже, сообщил премьер-министр республики Петер Пеллегрини на брифинге, который транслировали братиславские сетевые каналы.

«На основе информации, полученной от военной разведки, 22 ноября 2018 года был выслан дипломат из аппарата военного атташе посольства РФ в Словакии. Он был объявлен персоной нон грата, так как занимался разведывательной деятельностью против Словакии и НАТО», — отметил премьер.

По его словам, российский дипломат покинул страну в течение 48 часов с момента объявления его персоной нон грата.

«С РФ у нас сложились стандартные отношения», — заявил он, добавив, что Словакия неукоснительно выполняет свои обязательства перед НАТО и Евросоюзом.

В ответ на это Москва выслала словацкого военного дипломата, объявив его персоной нон грата, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Персоной нон грата в РФ был объявлен словацкий военный дипломат.

Послу Словакии в Москве 11 декабря была вручена соответствующая нота», — сказала она.

На фоне происходящего глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин опроверг заявления западных стран о том, чтобы работа российской разведки за рубежом парализована, отмечает ФАН.

«Не верьте басням, все хорошо. Народ России может быть спокоен», — заявил глава российской спецслужбы.

В октябре нынешнего года посол России в Лондоне Александр Яковенко заявил, что Британия отказывается выдавать визы российским дипломатам, которые должны приехать на место высланных весной нынешнего года из Лондона сотрудников МИД РФ.

«Мы не можем заполнить эти вакансии, поскольку Великобритания отказывается выдавать дипломатам визы», — сказал он.

Масштабный дипломатический скандал между Москвой и Лондоном начался с обвинения британского следствия России в причастности к отравлению в начале марта нынешнего года бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в городе Солсбери.

Скотленд-Ярд заявил, что это сделали сотрудники российской военной разведки посредством нервно-паралитического вещества «Новичок». Через три недели после этого

Россия и Британия обменялись мерами по высылке 23 дипломатов.

«Конечно, это полная глупость. 40% состава посольства должно уехать. Конечно, никакого отношения к незаконной деятельности они не имеют. Это все просто выдумки и глупости», — комментировал тогда происходящее Яковенко.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров также заявил, что после инцидента в Солсбери британские власти смогли убедить европейские страны выслать своих дипломатов из России, несмотря на процедуру выхода из ЕС.

«Я искренне снимаю шляпу перед британским дипломатами, которые в период, когда страна уходит полностью из ЕС, умудряются влиять на политику ЕС в отношении России, ну и США тоже», — сказал дипломат в ходе своего выступления перед студентами МГИМО.

Он назвал складывающуюся ситуацию в российско-британских отношениях «печальной историей». В частности, глава МИД РФ отметил, что британская сторона не предоставила никому «что-то сверх highly likely» по делу Скрипалей.

«Нас с Британией ничто не связывает такого непоправимого. Все те события, которые послужили резкому охлаждению, если не замораживанию отношений, они из разряда highly likely», — заявил Лавров.

Со своей же стороны британский министр иностранных дел Джереми Хант заявил, что намерен «покончить с сетью агентов ГРУ» в Великобритании.

Месяцем ранее МИД России вызвал посла Нидерландов в Рене Джонс-Бос, а также представителя Швейцарии в Москве Ива Росье чтобы озвучить им претензию российской стороны к необоснованной «шпиономании» Запада.

«Рене Джонс-Бос была приглашена для беседы в МИД России в связи с продолжающейся кампанией по нагнетанию шпиономании. Внимание нидерландской стороны было привлечено к недопустимости провоцирования через СМИ спекуляций, в том числе касающихся наиболее острых проблем международной политики, которые могут нанести дополнительный ущерб и без того подорванным двусторонним отношениям», — говорилось в сообщении дипведомства РФ.