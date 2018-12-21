«Не было со времен СССР»: в Минске не признали раскольников

Новая «автокефальная» православная церковь Украины была признана раскольнической на общем собрании Минской епархии Белорусской православной церкви (БПЦ) Московского патриархата. Об этом сообщается на официальном сайте БПЦ.

«Признать раскольническим сообществом так называемую Автокефальную православную церковь Украины во главе с так называемым митрополитом Киевским и всея Украины Епифанием», — постановило собрание Минской епархии.

Накануне, 20 декабря, в ходе Большой пресс-конференции президент России Владимир Путин заявил, что на Украине государство вмешивается в дела церкви.

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«То, что сейчас происходит в православии, это уму непостижимо. Прямое вмешательство государства в религиозную жизнь. Такого не было со времен СССР. На Украине сейчас это происходит. Создали объединенную раскольническую церковь Стамбульского прихода», — отметил Путин.

Российский лидер подчеркнул, что Украинская православная церковь Московского патриархата «была полностью независимой», самостоятельно избирала иерархов, и единственная связь с РПЦ была духовная. По словам президента, главная цель церковного раскола — подчинить территорию Украины и зарабатывать на этом деньги.

«Это явное грубое нарушение религиозных свобод. За этим начнется передел собственности, он уже идет. Он может приобрести очень тяжелый характер. Если не кровавый. Не дай бог до этого дойдет. Очень бы не хотелось. Очень жалко людей», — цитирует главу российского государства НСН.

В свою очередь, «митрополит» Епифаний (Думенко), избранный на Украине глава «новой церкви», заявил в эфире украинского телеканала «1+1» о необходимости диалога с канонической Украинской православной церковью (УПЦ).

Он также выразил готовность к переговорам. «Нам нужно вести диалог. <...> Если они почувствуют любовь, они присоединятся к поместной церкви», — сказал Думенко.

Он добавил, что «новая церковь» не стремится к конфликту и готова к конструктивным отношениям. По словам митрополита, стороны «должны найти понимание, а не вражду», сообщает ФАН.

15 декабря на объединительном соборе на Украине была создана новая церковная структура — автокефальная поместная церковь Украины. Об этом в Киеве объявил президент страны Петр Порошенко.

Главой новой церкви избран митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний, который ранее служил епископом неканонической украинской православной церкви Киевского патриархата.

Спустя пять дней патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к предстоятелям поместных православных церквей Московского патриархата, призвав не признавать результаты так называемого объединительного собора в Киеве, на котором было принято решение о создании новой церковной структуры на Украине. Кирилл добавил, что объединительный собор провели представители неканонических церквей.

«Мы являемся свидетелями беззаконного вмешательства во внутреннюю жизнь Украинской православной церкви, грубого антиканонического вторжения в ее пределы, углубления церковного разделения в православном народе, еще большего раскола в украинском православии», — добавил патриарх.

Ранее синод Константинопольского патриархата предложил вернуть Киевскую митрополию под юрисдикцию Вселенского патриархата. Ради этого в Константинополе приняли решение признать недействительной передачу Московскому патриархату киевской митрополии в 1686 году. На основании этого решения Вселенский патриархат намерен «вернуть свое каноническое право и церковь в ведение Константинополя». Кроме того,

Константинопольский патриархат снял анафему и вернул в лоно церкви раскольников — патриарха самопровозглашенной УПЦ КП Филарета и предстоятеля УАПЦ архиепископа Макария.

В РПЦ считают, что подобное вмешательство в дела поместной церкви может обернуться «мировым расколом» для православия и религиозной войне на Украине.