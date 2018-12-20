Дуда меняет Пекло: посол Польши отозван с Украины

Польский посол на Украине Ян Пекло, занимавший эту должность с 2016 года, вернется на родину в конце января будущего года. Соответствующее решение принял президент Польши Анджей Дуда. Постановление опубликовано на сайте правительственного издания «Польский монитор».

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«На основании статьи 133 Конституции Польши от 2 апреля 1997 года отзываю с 31 января 2019 года господина Яна Пекло с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Польши в Украине», — сказано в документе.

При этом пока не сообщается, кто станет новым главой дипмиссии Польши на Украине. Источники во властных структурах отмечают, что это произойдет довольно быстро и плавно, сообщает «Российская газета». Кроме того, они рассказали, что отъезд посла Польши из Украины не связан с рядом острых моментов в двусторонних отношениях.

По некоторым сведениям, в настоящее время польские власти планируют повысить ранг представительства в Киеве, передает «Польское радио». При этом издание «До жечи», напротив, сообщает, что

возможной причиной отзыва Яна Пекло могло стать его лояльное отношение к Украинской повстанческой армии (организация запрещена в России) (УПА, запрещена в РФ) и Волынской трагедии.

Так, в публикации на страницах одного польского издания Пекло оправдывал методы, которые члены УПА использовали для борьбы против советской власти. Как отмечает ряд польских СМИ, назначение Яна Пекло послом на Украине в 2016 году вызвало недовольство в рядах правящей в Польше партии «Закон и справедливость» именно по этой причине.

Отношения Украины и Польши в последние годы натянуты из-за разного отношения к историческим событиями. В частности, Варшава неоднократно требовала от украинских властей признать вину в Волынской резне. Кроме того, Польша категорически не согласна с героизацией Киевом украинского националиста Степана Бандеры.

Так, ранее посол Украины в Польше Андрей Дещица заявил, что полякам будет разрешено проводить поисковые и эксгумационные работы на территории его страны только при условии, если Варшава восстановит разрушенные памятники националистам. Власти Польши возмутились подобными высказываниями.

«В Варшаве заявления посла вызывают отвращение. Это оценка не только руководства МИД, но и польского правительства»,

— пояснили в правительстве Польши, добавив, что Дещица перешел черту, прибегнув к шантажу в дипломатии.

Нынешним летом польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что примирение между украинцами и поляками возможно, только если Киев признает что украинские националисты виновны в геноциде польского народа. Об этом политик написал в своем твиттере.

«Преступления, в отношении которых не хватает слов, даже по прошествии 75 лет. Память о жертвах нельзя стереть», — написал Моравецкий.

Ранее президент Польши заявил, что Волынская резня была не войной между поляками и украинцами и этнической чисткой со стороны украинских националистов.

«Это не была война — это была чистка этническая, чтобы убрать поляков с территорий, на которых они жили. 100 тысяч [человек] здесь замучены», — сказал польский президент.

Дуда также обратился к властям Украины с просьбой, чтобы польские эксперты могли упорядочить кладбища поляков, похороненных на украинской земле, а также «чтобы семьи убитых поляков имели возможность поклониться могилам, чтобы они получили имена».

В феврале этого года в Польше был принят закон, предусматривающий уголовную ответственность за пропаганду идеологии украинских националистов, отрицание Волынской резни и утверждения о пособничестве поляков нацистам в годы Второй мировой войны. В частности, гражданам, которые публично пропагандируют идеологию Бандеры и отрицают факт Волынской резни со стороны украинских националистов, грозит штраф или лишение свободы на срок до трех лет.

После принятия закона министр иностранных дел страны Павел Климкин обвинил Варшаву в построении «исторической мифологии».

«Решение польского парламента [о принятии законопроекта] направлено не на дискуссию об исторической правде, а на построение исторической мифологии. Введение в юридическую плоскость термина «преступления украинских националистов» усиливает односторонние стереотипы и провоцирует реакцию в ответ», — написал Климкин в твиттере.

УПА была боевым крылом Организации украинских националистов (ОУН, запрещена в России). В феврале 1943 года члены организации начали уничтожение польского населения Волыни. Жертвами их действий стали около 100 тыс. человек. В 2017 году польский сейм принял решение, которым преступления ОУН против поляков на Волыни названы геноцидом.