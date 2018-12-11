«За что?» Путин выступил в поддержку Бутиной

Президент России Владимир Путин выразил недоумение работой американских правоохранительных органов в связи с уголовным делом в отношении российской общественной активистки Марии Бутиной, арестованной в США по обвинению в незаконной деятельности в качестве агента РФ.

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«Эта девушка несчастная наша, Бутина, сидит. Ей грозит 15 лет лишения свободы. За что? Я когда услышал, что вокруг нее происходит... Для начала я опросил всех руководителей наших спецслужб: кто такая? Никто о ней ничего не знает», — сказал глава государства во время заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

Он добавил, что если кто и знает о деятельности Бутиной – то только в Совете Федерации, где она – по данным американских СМИ – работала помощницей тогдашнего заместителя председателя верхней палаты парламента Александра Торшина, передает ФАН.

«Она там у кого-то из замов работала. Все. Ей за это 15 лет может быть там назначено? Это что такое? Я не знаю, что они там придумают, накрутят на эти 15 лет», — приводит RT слова Путина.

Днем ранее адвокаты Бутиной заявили о готовности признать вину,

передает НСН. На судебном заседании в округе Колумбия в понедельник, 10 декабря, представители подследственной попросили федерального судью в ближайшее время созвать слушание, на котором Бутина изменит свою позицию и может частично признать свою вину. Позднее стало известно, что заседание пройдет 12 декабря.

«Удовлетворить совместное ходатайство о назначении слушаний по изменению заявления (подсудимой — «Газета.Ru») о признании вины. Слушания назначены на 12 декабря 2018 года в 15:15 (23.15 мск — «Газета.Ru»)», — говорилось в постановлении судьи Тани Чаткэн.

В ответ на это отец задержанной — Валерий Бутин – указал, что не располагает данными о том, что защита Марии Бутиной и прокуратура подали запрос на проведение слушания по сделке со следствием.

«В различных СМИ опубликованы сведения о предстоящей сделке Марии и прокуратуры США — я не располагаю такими сведениями, а вся дискуссия вокруг процессуальных документов без наличия материалов дела является спекуляцией. Она не намерена признавать не совершенные ею правонарушения», — заявил Бутин.

В свою очередь, официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова выразила протест руководству тюрьмы США, в которой находится Бутина. Дипломат подчеркнула, что Москва возмущена давлением, которое оказывается на арестованную.

«В очередной раз ужесточен режим ее содержания. Он предусматривает полную изоляцию в течение 22 часов в сутки, Марии не оказывается квалифицированная медицинская помощь», — заявила Захарова.

По словам представителя российского внешнеполитического ведомства, в Госдепартамент США была направлена нота по этому поводу.

В сентябре нынешнего года российский уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова рассказала, что написала главе Белого дома Дональду Трампу по поводу задержанных в США россиян — российского летчика Константина Ярошенко и Марии Бутиной.

Омбудсмен попросила у Трампа помиловать Ярошенко, а также освободить из-под ареста Бутину, поскольку существуют и другие меры наказания.

«Неужели она такое страшное преступление совершила эсэмэсками, чтобы применять к ней такие меры?» — сказала Москалькова.

Чуть ранее телеканал ABC News сообщал, что Бутина сама рассказывала о своих связях с высокопоставленными чиновниками из Кремля и пыталась организовать шоу на американском телеканале о Владимире Путине.

Речь идет о программе на Outdoor Channel. Со ссылкой на слова Бутиной в материале говорилось, что программа должна была быть посвящена теме любви Путина к природе.

ABC News также сообщал, что Бутина пыталась организовать встречу между высокопоставленными сотрудниками Национальной стрелковой организации США (NRA) с главой российского МИДа Сергеем Лавровым.

Так, в одной из частей переписки, двое членов Национальной стрелковой организации обсуждают предстоящую поездку в Россию. Помимо этого, в электронной переписке между Бутиной и старшим исполнительным директором американского телеканала Outdoor Channel гражданка России утверждала, что ее «контакты непосредственно в администрации президента» России встретили идею возможной программы о Путине и ее потенциального политического влияния «с восторгом и радостью».