«Это, мягко говоря, домыслы»: МИД ответил на ультиматум США

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова прокомментировала выдвинутый США ультиматум в адрес России по договору о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). Она отметила, что Москва готова к обсуждению дальнейшей совместной работы по договору.

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«Мы [Россия] готовы к продолжению диалога в соответствующих форматах по всему комплексу проблем, связанных с действиями данного документа на взаимоуважительной и профессиональной основе без выдвижения голословных обвинений и ультиматумов. Сделанные нами предложения известны и остаются на столе переговоров», — подчеркнула Захарова во время брифинга.

Дипломат также добавила, что документы о выходе США из сделки уже приняты Москвой для «дальнейшей проработки». По словам Захаровой, обвинения Вашингтона в адрес Москвы являются беспочвенными.

«Российская сторона неоднократно заявляла, что это, мягко говоря, домыслы. Никаких доказательств, которые подтверждали бы эту американскую позицию, нам так и не было представлено, — подчеркнула Захарова. — Если они [документы] были представлены американской стороной странам-членам НАТО, то почему США скрывают их от России?»

Захарова также отметила, что позиция РФ по договору о ракетах средней и меньшей дальности является неизменной: Москва считает ДРСМД одной из ключевых опор международной безопасности.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, западные партнеры нагнетают ситуацию, чтобы замаскировать выход США из ДРСМД.

«Ну, действительно, мы видели заявления разных сторон, мы видели заявление руководства НАТО, Североатлантического альянса. Безусловно, скажем так, речь идет о нагнетании ситуации, речь идет, во многом, о манипулировании фактами с тем, чтобы этими фактами закамуфлировать истинные цели по выходу из РСМД Соединенных Штатов Америки», — заключил Песков.

Об ультиматуме заявил госсекретарь США Майк Помпео 4 декабря в ходе пресс-конференции в Брюсселе. Он сообщил, что Россия должна прекратить несоблюдение ДРСМД, иначе США выйдут из сделки.

«Мы будем рады, если в течение 60 дней Россия вернется к соблюдению договора. У них достаточно времени», — сказал Помпео.

Он подчеркнул, что Вашингтон не планирует производить ракеты, которые подпадают под действие договора, а также не собирается их испытывать.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс «дает России последний шанс по спасению ДРСМД». В противном случае, по его словам, Москве придется готовиться «к миру без ДРСМД».

В России, однако, неоднократно заявляли, что обязательства по договору Москвой не были нарушены, в то время как США пытаются преследовать свои цели.

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Ольга Ковитиди считает, что Вашингтон, выходя из договора, защищает собственные стратегические интересы в Европе.

«Заявление госсекретаря США Майка Помпео изложено в форме ультиматума, политически некорректно с учетом системного неисполнения США условий настоящего договора. Факты, подтверждающие исполнение Россией договора РСМД, умышленно не рассматриваются США, целью которых является превращение Европы в американский стратегический полигон», — цитирует ее слова RT.

Сенатор также отметила, что ультимативное заявление Помпео «является тревожной составляющей формируемой США новой политической системы миропорядка».

Сенатор Алексей Пушков в своем твиттере также прокомментировал ультиматум Вашингтона. По мнению Пушкова, США выдвинули условия, вовсе не рассчитывая, что Россия их выполнит.

«Ультиматум Помпео — это технология выхода США из ДРСМД: в Вашингтоне понимают, что Москва такой ультиматум отвергнет. И тогда они заявят на весь мир, что во всем опять виновата Россия, и поэтому они рвут договор. Им нужно обоснование. В этом смысл ультиматума Помпео», — считает сенатор.

О решении США выйти в одностороннем порядке из договора стало известно 22 октября. Об этом заявил президент США Дональд Трамп. Согласно позиции Вашингтона, Россия нарушила обязательства по ДРСМД.

За месяц до решения США, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Москва, проводя испытания ракеты 9M729, нарушила договор. Однако в МИД РФ заявили, что Россия никогда не испытывала ракету 9М729 на дальность, предусмотренную ДРСМД.

Неделей позже президент США Дональд Трамп подписал поручение Пентагону, Госдепу и ряду других ведомств разработать доклад о «нарушении» Россией ДРСМД. Кроме того, Трамп потребовал изучить вопрос введения новых санкций в отношении России, поскольку Москва, по версии Вашингтона, «виновна в невыполнении ДРСМД».

Следует отметить, что и у Москвы есть определенные вопросы к Вашингтону по части соблюдения американской стороной условий договора. В частности, в ноябре секретарь Совета Безопасности России и глава Службы внешней разведки Николай Патрушев заявил, что обвинения в адрес РФ выдвигаются, чтобы отвлечь внимание от нарушений ДРСМД со стороны США.

По словам секретаря Совбеза, США игнорируют очень важные вопросы, в том числе возможность использования универсальных пусковых установок на базах ПРО США в Румынии и Польше для применения крылатых ракет «Томагавк», дальность которых подпадает под ограничения документа.