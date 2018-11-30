Сначала отпустите Бутину и Бута: Москва ответила G7

Страны G7 призвали Россию освободить украинских моряков, арестованных за организацию провокации в Керченском проливе, следствием которой стало боевое столкновение судов ВМС Украины и военных катеров Пограничной службы ФСБ РФ. Об этом говорится в специальном коммюнике, опубликованном на сайте канадского кабинета министров.

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«Мы, министры иностранных дел стран Большой семерки: Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Соединенного Королевства, Соединенных Штатов Америки и Высокого представителя Европейского союза, выражаем нашу самую серьезную озабоченность действиями России против Украины в Керченском проливе и прилегающих к нему водах, которые повысили международную напряженность», — указывается в документе.

Главы внешнеполитических ведомств также прямо обвинили в эскалации именно Москву.

«Нет оправдания использованию Россией военной силы против украинских кораблей и военно-морского персонала. Мы призываем к сдержанности, должном уважении к международному праву и к предотвращению дальнейшей эскалации. Мы призываем Россию освободить задержанное экипажи и суда, и воздерживаться от препятствия законному прохождению через Керченский пролив», — указывается в тексте документа.

Также, дипломаты снова высказались в несогласии с вхождением Крыма в состав РФ и выразили «неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины».

В ответ на это член комитета Совета Федерации РФ по международным делам Сергей Цеков предложил Вашингтону освободить российских заключенных, в частности — российского политического активиста, председатель правления российской межрегиональной общественной организации «Право на оружие» Марию Бутину, передает ФАН.

«Пусть они сначала нашу Марию Бутину отпустят, Виктора Бута и многих других, кого задержали и осудили в США

по каким-то надуманным причинам и политическим мотивам. Украинские военные моряки, в отличие от россиян, арестованных в США, задержаны на законных основаниях», — сказал сенатор.

Он напомнил, что украинских гражданам вменяется незаконное пересечение государственной границы РФ.

«Люди нарушили государственную границу России, вели себя крайне опасно, угрожая безопасности гражданских судов, которые в это время находились в Керченском проливе, игнорировали требования российских пограничников. Фактически украинские моряки совершили военное преступление против Российской Федерации, и поэтому задержаны законно. А странам G7 я советую посмотреть на себя», — резюмировал парламентарий.

Несколькими часами ранее Сенат США единогласно принял резолюцию, осуждающую «провокационные действия» России в отношении военных кораблей ВМС Украины в Керченском проливе.

Как сообщает The Hill, в межпартийном документе содержится призыв освободить арестованных украинских моряков. Авторами резолюции выступили сенатор-республиканец от штата Висконсин Рональд Джонсон и сенатор от штата Коннектикут, демократ Крис Мерфи.

«Сенат подтвердил поддержку украинского народа, украинского правительства и территориальной целостности Украины», — заявил сенатор Джонсон.

По его словам, сенат «направил Путину четкое послание», смысл которого сводится к тому, что «агрессия российского правительства против Украины в Азовском море недопустима».

Джонсон добавил, что США решительно осуждают «любые военные действия, предпринимаемые Россией для одностороннего переписывания международных правил».

По мнению американских сенаторов, единогласно поддержавших резолюцию, инцидент у берегов Крыма дестабилизирует ситуацию в регионе

и ведет к эскалации российско-украинского конфликта. Напомним, Вашингтон считает, что Крым является территорией Украины.

Американские сенаторы также призвали членов международного сообщества объединиться в борьбе с действиями России в Керченском проливе. По их мнению, российские власти «ущемляют основополагающие принципы международного права, касающиеся всех наций».

Член комитета Совфеда по международным делам Олег Морозов назвал такую реакцию предсказуемой, но ни на что не влияющей.

«Они могут делать любые заявления, принимать резолюции по любому событию, которое происходит в мире. Другое дело, с юридической точки зрения понятно, что это абсолютно ничтожный документ, не имеющий никакого значения, — просто политический фейерверк с очередным осуждением России», — заявил сенатор.

Утром в воскресенье, 25 ноября, украинские военные суда «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» вошли со стороны Черного моря в российские территориальные воды у берегов Крыма, тем самым нарушив российскую государственную границу. ФСБ РФ указало, что корабли ВМС Украины опасно маневрируют и не подчиняются требованиям, передает НСН.

По словам же представителей ВМС Украины, российские пограничные катера типа «Соболь» и ПСКР «Дон», а также катера типа «Мангуст» и МПК «Суздалец» осуществили откровенно агрессивные действия против двух украинских малых бронированных артиллерийских катеров и рейдового буксира. Позднее украинские моряки признались в сознательной провокации и были арестованы.