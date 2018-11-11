Не завтрак, так обед: Путин рассказал о беседе с Трампом

Президент России Владимир Путин сообщил журналистам, что ему удалось побеседовать с президентом США Дональдом Трампом в ходе визита в Париж. Об этом он заявил, покидая Елисейский дворец после официального обеда.

«Да», — ответил Путин на соответствующий вопрос.

При этом утром во время рабочего завтрака в резиденции французского президента Путин и Трамп не смогли переговорить. Причиной тому стало изменение рассадки гостей аппаратом Елисейского дворца. В результате российский и американский лидеры сидели друг напротив друга за широким столом, и им пришлось бы перекрикиваться, чтобы пообщаться.

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Ранее Путин заявил, что рассчитывает провести переговоры с Трампом на саммите G-20 («Большой Двадцатки») в аргентинском Буэнос-Айресе.

«Пока нет, поздоровались только. Церемония была сделана таким образом, что там общаться невозможно, мы наблюдали за происходящими событиями»,

— сообщил российский глава сразу же после торжественной части у подножия парижской Триумфальной арки, передает НСН.

«В любом случае мы договорились о том, что мы здесь не будем нарушать график работы принимающей стороны. По их просьбе мы никаких встреч здесь не организуем. Она [встреча], возможно, будет на полях «двадцатки» или позднее», — подчеркнул президент РФ.

Путин и Трамп прибыли во французскую столицу на торжественные мероприятия, посвященные окончанию Первой мировой войны в 1918 году. Они пожали руки при встрече, и Путин поднял вверх большой палец, отвечая на вопрос Трампа. Кроме того, он похлопал главу США по плечу.

Как сообщает ФАН, Путин также почтил память русских солдат и офицеров, погибших на полях Первой мировой. Он возложил цветы к памятнику участникам Русского Экспедиционного корпуса, сражавшегося во Франции с 1916 года и до Февральской революции.

Самая первая встреча Путина и Трампа прошла 7 июля на саммите G20 в немецком Гамбурге. Разговор тет-а-тет носил напряженный характер из-за обсуждения темы обвинений Москвы со стороны американских спецслужб во «вмешательстве» в президентские выборы в США в ноябре 2016 года.

В ходе обсуждения «вмешательства» Путин несколько раз громко просил у Трампа назвать весомые доказательства, лежащие в основе таких обвинений. В итоге дискуссия о выборах заняла 40 минут из двухчасовой беседы лидеров двух стран. Как позже признались сотрудники администрации Белого дома, встреча с Путиным стала самым сложным моментом поездки американского президента на саммит в северогерманском городе.

Через два дня после саммита Трамп в своем твиттере написал, что он «с нетерпением» ждет новой встречи с президентом России Владимиром Путиным. Американский лидер оценил встречу с российским президентом как «успешную».

Президент России Владимир Путин, в свою очередь, подчеркнул, что Дональд Трамп умеет слушать и воспринимать аргументы. Он также добавил, что находит президента США интересным собеседником. «Я могу вам сказать, что все считают его исключительно бизнесменом, я думаю, что это не так. Потому что все-таки он уже, конечно, политик и, прежде всего, потому что он умеет слушать и слышать то, чего от него ждет избиратель, население, у него это получается», — добавил Путин.

В июле 2018 года советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что следующая встреча между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным пройдет после завершения расследования «российского вмешательства» в выборы 2016 года, которое проводит команда специального прокурора Роберта Мюллера.

Болтон отметил, что очередная встреча президентов РФ и США должна состояться не раньше 1 января 2019 года.

Двусторонняя встреча президентов РФ и США состоялась 16 июля в столице Финляндии Хельсинки. Переговоры длились более двух часов. Хотя тон встречи Путина и Трампа был доверительным, оба лидера признали, что

сейчас российско-американские отношения находятся в наихудшем положении с момента их установления между Российской Империей и Североамериканскими Соединенными Штатами в 1809 году.

По словам Дональда Трампа, к такой ситуации привели серьезные и глупые ошибки, допущенные как Вашингтоном, так и Москвой. При этом президенты отметили важность восстановления позитивных и прогрессивных отношений на основе ответственности и стратегической дальновидности.

«Саммит с Россией был большим успехом, за исключением реальных врагов общества — фейковых СМИ. Я с нетерпением жду нашей второй встречи, чтобы реализовать новые темы переговоров», — заявил Дональд Трамп. Вскоре стало известно, что он пригласил Путина приехать осенью 2018 года в Вашингтон, но эта информация не была подтверждена российской стороной.