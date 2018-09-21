Не за деньги: Порошенко судится с «Би-би-си» из-за встречи с Трампом

Президент Украины Петр Порошенко подал судебный иск против британской телерадиовещательной компании Би-би-си за публикацию якобы клеветнических сведений. Ранее на сайте вещателя появился материал, в котором утверждалось, что Порошенко заплатил деньги за возможность встретиться с президентом США Дональдом Трампом.

«Эта информация не соответствует действительности и направлена против неприкосновенности личности и достоинства Петра Порошенко», — говорится в заявлении юристов украинского президента. Адвокаты Порошенко подчеркнули особенную вредоносность этой статьи в контексте «активного участия Порошенко в антикоррупционной кампании на Украине».

При этом руководство Би-би-си отказалось удовлетворять жалобу Порошенко — материал по-прежнему находится на сайте в открытом доступе. В статье утверждается, что Порошенко заплатил от $400 до $600 тыс. за возможность встретиться с президентом США Дональдом Трампом.

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Получателем денег стал якобы адвокат Трампа — Майкл Коэн. Би-би-си в своей статье ссылается на анонимный источник в Белом доме. Встреча Порошенко и Трампа действительно состоялась 20 июня 2017 года, но продлилась всего пару минут, потому что украинские лоббисты и адвокат «до последнего не могли договориться о сумме».

Тогда Порошенко впервые встретился с Трампом. Так украинский лидер попытался повысить свой политический капитал в глазах нового главы Белого дома. Известно, что Трамп уделял мало внимания «украинскому вопросу», а во время дебатов даже заявил, что решит с Россией вопрос о Крыме. Это серьезно беспокоило Киев, который привык к вниманию прежней администрации и лично вице-президента США Джо Байдена. Последний считался неофициальным куратором украинского направления в тогдашнем Белом доме.

Личный адвокат Дональда Трампа Майкл Коэн уже прокомментировал эту информацию. «Эта история совершенно лжива», — ответил Коэн на официальный запрос журналистов.

Порошенко очень дорожит встречами с американским лидером, и не устает подчеркивать значимость Украины для США — хотя и в Европе, и в американском истеблишменте звучат заявления об «усталости» от украинской темы.

Тем не менее, сам Порошенко полностью убежден, что «сегодня в мире нет никакой усталости» от киевского вопроса. С таким заявлением он выступил по итогам 20-минутной встречи с президентом США Дональдом Трампом в кулуарах саммита НАТО в Брюсселе. На встрече с Трампом Порошенко обсуждал грядущую встречу главы Белого дома с президентом РФ Владимиром Путиным и ситуацию вокруг трубопровода «Северный поток — 2».

Кроме Трампа, Порошенко пообщался и с президентом Франции Эммануэлем Макроном, который сообщил ему, что в Москве на встрече с Путиным будет обсуждать в том числе и вопрос об украинских гражданах, отбывающих тюремные сроки в России.

В ходе своего выступления на саммите Североатлантического альянса Порошенко пожаловался на «агентов ФСБ, постоянно присутствующих на территории Украины». Кроме того, он поблагодарил страны НАТО за их позицию в отношении России, отметив, что политику Москвы в альянсе называют «агрессивной».

«Никому не удастся заблокировать вступление Украины в НАТО, в том числе и России», — отметил Порошенко. Он добавил, что вступление в НАТО — «суверенное право Украины», но точную дату вступления в альянс не обозначил.

В Вашингтоне отношение к Украине и Порошенко остается в целом скорее положительным — и хотя республиканец Трамп довольно редко касается ситуации в этой стране, тональность его риторики остается в рамках поддержки киевского режима. При этом однопартийцы американского лидера и вовсе корят его за недостаточно активную помощь Киеву — об этом говорил недавно умерший сенатор-ветеран Джон Маккейн.

Киев не забывает платить взаимностью — на похоронах сенатора от Аризоны Порошенко заявил, что Маккейн — герой Украины, потому что был с украинцами в критические исторические моменты. Порошенко также вспомнил, как американский сенатор выступил с обращением к украинцам во время майдана. «Вы — настоящий герой Америки, но вы и настоящий герой Украины. Спасибо вам», — заключил Порошенко.