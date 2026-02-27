Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Политика

Зеленский анонсировал изменения в дипломатическом корпусе Украины

Зеленский намерен назначить спецпредставителя по Белоруссии в Европе
IMAGO/Andreas Stroh/Global Look Press

Президент Владимир Зеленский сообщил в видеообращении в своем Telegram-канале о кадровых изменениях в дипломатическом корпусе.

«МИД готовит кандидатуры к назначению спецпредставителя относительно Белоруссии и белорусской общественности в Европе», — сказал глава государства.

До этого Зеленский встретился с бывшим главой МИД страны Павлом Климкиным. Глава государства рассказал, что обсудил с собеседником внешнеполитическую ситуацию вокруг страны и решения, необходимые для усиления позиций республики в мире. Лидер Украины поблагодарил дипломата за работу на благо Украины и предложил несколько направлений для их возможного дальнейшего взаимодействия.

В январе Зеленский провел встречу с другим бывшим министром иностранных дел — Дмитрием Кулебой. По словам лидера, они говорили о политической и информационной ситуации вокруг страны. Украинский президент порадовался тому, что Кулеба «в команде Украины». Участники встречи договорились определить направления дальнейшей совместной работы.

Ранее Песков ответил на вопрос, возможна ли встреча Зеленского и Путина.

 
Теперь вы знаете
Конфетная империя Шараповой рухнула после иска от слепой? Что произошло с дорогим брендом теннисистки
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!