Зеленский анонсировал изменения в дипломатическом корпусе Украины

Президент Владимир Зеленский сообщил в видеообращении в своем Telegram-канале о кадровых изменениях в дипломатическом корпусе.

«МИД готовит кандидатуры к назначению спецпредставителя относительно Белоруссии и белорусской общественности в Европе», — сказал глава государства.

До этого Зеленский встретился с бывшим главой МИД страны Павлом Климкиным. Глава государства рассказал, что обсудил с собеседником внешнеполитическую ситуацию вокруг страны и решения, необходимые для усиления позиций республики в мире. Лидер Украины поблагодарил дипломата за работу на благо Украины и предложил несколько направлений для их возможного дальнейшего взаимодействия.

В январе Зеленский провел встречу с другим бывшим министром иностранных дел — Дмитрием Кулебой. По словам лидера, они говорили о политической и информационной ситуации вокруг страны. Украинский президент порадовался тому, что Кулеба «в команде Украины». Участники встречи договорились определить направления дальнейшей совместной работы.

