Руководителя школы танцев в Кирове обвинили в развращении юных учениц

Руководителя школы танцев в Кирове заподозрили в совращении несовершеннолетних. Об этом сообщается в Telegram-канал «Родительское собрание».

По словам одного из бывших сотрудников школы, от действий педофила пострадали многие ученицы, но родители не стали обращаться в правоохранительные органы. Одна из жертв призналась, что боится последствий, и рассказала о трех случаях сексуализированного насилия.

«Они с руководителем оставались вдвоем и он поступал очень плохо. Тактильность, переходящая рамки закона и все границы. Также от других девочек есть информация о случаях, которые произошли несколько лет назад», — сообщил бывший тренер.

Пострадавшие предоставили ему доказательства вины педагога, включая скриншоты переписок.

Когда о ситуации узнали местные СМИ, фан-страница танцевальной школы в соцсетях опубликовала пост, автор которого не отрицал факт «романтической связи» руководителя и одной из учениц, но пытался снять с него обвинения в сексуализированном насилии над несовершеннолетними.

«Мы требуем публичных извинений. Как можно такого светлого человека заподозрить таких вещах? У него прекрасная семья, любящая жена и ребенок. В их семье только положительные вибрации. Бог все видит, и бумеранг обязательно прилетит распускающим сплетни», — говорится в публикации.

В пресс-службе СУ СКР по Кировской области сообщили, что уже проверяют информацию из соцсетей.

Ранее учитель изнасиловал 16 учеников и назвал их лжецами.