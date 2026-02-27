Сбежавшего из суда мужчину задержали в Москве

Сбежавшего из Таганского суда Москвы мужчину задержали. Об этом сообщил Telegram-канал 112.

По информации канала, силовики нашли подозреваемого в одном из хостелов на Кузьминской улице.

Побег произошел накануне вечером. Изначально в Таганском суде побег отрицали.

Позднее в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы рассказали, что в четверг в 17:00 в суд поступило представление от отдела полиции о заключении под стражу гражданина Алиева, которому было назначено наказание в виде принудительных работ. Алиев, находясь на улице в ожидании адвоката и под присмотром сотрудника полиции, совершил побег.

В связи с этим полицейские объявили план «Перехват» и объявили подозреваемого в федеральный розыск. Сбежавший ранее имел проблемы с законом, в том числе в отношении него возбуждалось уголовное дело об ограблении прохожего.

Ранее россиянин с непогашенной судимостью избил знакомую ногами и получил штраф.