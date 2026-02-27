Размер шрифта
В московской многоэтажке выбило стену в результате взрыва

SHOT: взрыв прогремел в жилой многоэтажке на юго-западе Москвы
Кадр из видео/Telegram-канал «SHOT»

Взрыв прогремел в жилой многоэтажке на юго-западе Москвы, от удара выбило стену. Об этом пишет SHOT со ссылкой на Life.

«В нескольких квартирах выбило окна. Как рассказали жители Южного Бутово, несколько минут назад в жилой многоэтажке на улице Кадырова произошел сильный взрыв», — говорится в сообщении.

Как сообщил Telegram-канал РЕН ТВ, в результате взрыва пострадал один человек. Очевидцы сообщили, что к месту взрыва прибыли четыре пожарные машины и две кареты скорой помощи. Причины произошедшего на данный момент неизвестны.

27 февраля в казахстанском Щучинске произошел взрыв в кафе «Центр плова», в результате которого семь человек не удалось спасти, включая девочку. Еще 21 человек получил различные травмы, в тяжелом и крайне тяжелом состоянии находятся четверо из них. По словам очевидца, посетители выбегали из заведения босиком и падали в снег. Спасателям удалось предотвратить новые взрывы — они успели вынести из кафе пять газовых баллонов.

Ранее появилось видео взрыва машины ДПС у Савеловского вокзала.

 
