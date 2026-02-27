Размер шрифта
В Петербурге назначили нового главу комитета по контролю за имуществом

Главой комитета по контролю за имуществом Петербурга стал Михаил Сергеев
Администрация Санкт‑Петербурга

Губернатор Петербурга Александр Беглов назначил главой комитета по контролю за имуществом Михаил Сергеев. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Сергеев приступил к выполнению задач на этой должности в пятницу. До него комитетом руководил Роман Голованов.

До этого он был первым заместителем председателя комитета по контролю за имуществом (ККИ).

До этого губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов наградил дворника Хайрулло Ибадуллаева, который спас выпавшего из окна ребенка на Петрозаводской. Мужчина получил из рук губернатора знак отличия «За доблесть в спасении».

Инцидент, о котором идет речь, произошел 22 февраля. Ребенок играл у открытого окна на планшете, сорвался, но зацепился за карниз. Когда ребенок больше не мог держаться и разжал руки, дворник поймал его. После этого мужчина занес ребенка в подъезд и попытался привести в чувство. Вскоре мальчика забрала скорая.

Ранее Беглов подписал постановление об изъятии частично рухнувшего дома на Гороховой.

 
