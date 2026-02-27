В Петербурге назначили нового главу комитета по контролю за имуществом

Главой комитета по контролю за имуществом Петербурга стал Михаил Сергеев

Губернатор Петербурга Александр Беглов назначил главой комитета по контролю за имуществом Михаил Сергеев. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Сергеев приступил к выполнению задач на этой должности в пятницу. До него комитетом руководил Роман Голованов.

До этого он был первым заместителем председателя комитета по контролю за имуществом (ККИ).

