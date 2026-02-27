Размер шрифта
Финский политик прокомментировал сожжение российского флага в Финляндии

Политик Мема назвал сожжение российского флага в Финляндии гнусным актом
Telegram-канал «Armando Mema Eurodeputy»

Сожжение российского флага у посольства России в Хельсинки является «гнусным актом», который не должен повториться. Такое мнение высказал член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема в соцсети X.

Мема заявил, что произошедшее должны осудить все финские политики.

По его словам, в Финляндии проживает много русских, и этот инцидент может спровоцировать преступления на почве ненависти против них.

В пятницу в МИД России была вызвана посол Финляндии в Москве Марья Лиивала. В министерстве заявили, что главе финской дипмиссии был заявлен решительный протест в связи с акцией перед посольством России в Финляндии 24 февраля, в ходе которой неизвестными лицами был сожжен флаг РФ.

Российская сторона выразила послу крайнее недоумение в связи с тем, что представители финских правоохранительных органов не воспрепятствовали произошедшему.

Ранее в МИД РФ вызвали главу дипмиссии ФРГ.

 
