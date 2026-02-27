Юный фуболист из Москвы ослеп после попадания мяча в лицо

Московские врачи спасли зрение юному футболисту после удара мячом. Об этом стало известно mk.ru.

Недавно в Морозовскую детскую больницу был доставлен 14-летний мальчик с кровоизлиянием в переднюю камеру глаза.

Он получил травму роговицы и полностью потерял зрение на одном глазу после того, как ему в лицо во время тренировки попал футбольный мяч.

Врачи экстренно прооперировали подростка и вернули ему зрение. Как уточнили в Департаменте здравоохранения Москвы, он вернулся домой уже спустя четыре дня.

