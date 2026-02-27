Размер шрифта
Юный фуболист из Москвы ослеп после попадания мяча в лицо

Столичные врачи вернули подростку зрение после попадания футбольного мяча в лицо
Shutterstock/FOTODOM

Московские врачи спасли зрение юному футболисту после удара мячом. Об этом стало известно mk.ru.

Недавно в Морозовскую детскую больницу был доставлен 14-летний мальчик с кровоизлиянием в переднюю камеру глаза.

Он получил травму роговицы и полностью потерял зрение на одном глазу после того, как ему в лицо во время тренировки попал футбольный мяч.

Врачи экстренно прооперировали подростка и вернули ему зрение. Как уточнили в Департаменте здравоохранения Москвы, он вернулся домой уже спустя четыре дня.

До этого российские врачи спасли мужчину, который проглотил кусок стекла. Инцидент произошел, когда житель Уфы пил из бутылки, через несколько минут у него началась рвота с кровью и боль в груди, и он вызвал бригаду скорой помощи. Врачу-эндоскописту удалось аккуратно извлечь инородное тело из пищевода, избежав разрезов. Пострадавшего уже выписали домой.

Ранее в Барнауле спасли пациента, который сутки ходил с пулей в голове.

 
