Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Политика

СМИ: по «Дружбе» до остановки поставок экспортировалась украинская нефть

Reuters: Украина экспортировала свою нефть в ЕС по «Дружбе»
Bernadett Szabo/Reuters

Украина в январе использовала нефтепровод «Дружба» для поставок своей нефти в страны ЕС. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники в отрасли.

«По нефтепроводу «Дружба» экспортировалась часть украинской нефти, а также гораздо большие объемы российской нефти до тех пор, пока месяц назад он не был поврежден...», — говорится в материале.

Агентство напоминает, что поставки нефти в Венгрию и Словакию по трубопроводу, эксплуатируемому преимущественно Россией, были приостановлены с 27 января после того, как, по утверждению Киева, Россия атаковала насосные установки на западе Украины.

До этого не сообщалось об использовании «Дружбы» для поставок украинской нефти в страны ЕС — Венгрию и Словакию. Приостановка экспорта лишает Украину источника экспортных доходов и финансирования, необходимого для сдерживания дефицита бюджета. По словам источников агентства в отрасли, если ситуация останется неизменной, это может вынудить Киев прекратить добычу нефти.

Ранее Фицо заявил об отказе Зеленского от предложения проинспектировать «Дружбу».

 
Теперь вы знаете
Конфетная империя Шараповой рухнула после иска от слепой? Что произошло с дорогим брендом теннисистки
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!