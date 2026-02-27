СМИ: по «Дружбе» до остановки поставок экспортировалась украинская нефть

Украина в январе использовала нефтепровод «Дружба» для поставок своей нефти в страны ЕС. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники в отрасли.

«По нефтепроводу «Дружба» экспортировалась часть украинской нефти, а также гораздо большие объемы российской нефти до тех пор, пока месяц назад он не был поврежден...», — говорится в материале.

Агентство напоминает, что поставки нефти в Венгрию и Словакию по трубопроводу, эксплуатируемому преимущественно Россией, были приостановлены с 27 января после того, как, по утверждению Киева, Россия атаковала насосные установки на западе Украины.

До этого не сообщалось об использовании «Дружбы» для поставок украинской нефти в страны ЕС — Венгрию и Словакию. Приостановка экспорта лишает Украину источника экспортных доходов и финансирования, необходимого для сдерживания дефицита бюджета. По словам источников агентства в отрасли, если ситуация останется неизменной, это может вынудить Киев прекратить добычу нефти.

Ранее Фицо заявил об отказе Зеленского от предложения проинспектировать «Дружбу».