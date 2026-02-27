Размер шрифта
В Москве прогремел взрыв в многоэтажном доме

SHOT: в Москве прогремел взрыв
Ксения Плакунова/ТАСС

В Москве прогремел взрыв. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Инцидент произошел в Южном Бутово, на улице Кадырова. На кадрах с места заметно, что в нескольких квартирах выбило стекла, один из балконов получил повреждения. Из окон идет дым, можно заметить следы горения.

Что именно стало причиной взрыва, не уточняется. Информации о пострадавших нет.

До этого взрыв произошел в Подмосковье, в поселке Икша. После хлопка помощь медиков понадобилась двоим мужчинам и десятилетнему ребенку. О травмах пострадавших информация отсутствует.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Причиной, предположительно, стали проблемы с газом.

Чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего, на месте работали следователи и криминалисты.

Ранее власти сообщили о серьезных повреждениях инфраструктуры в Белгороде после атаки ВСУ.

 
