Фигуристам и тренерам запретят критиковать судейство

РИА Новости: ISU запретит фигуристам и тренерам критиковать судейство
ISU

Международный союз конькобежцев (ISU) намерен ввести запрет на критику судейства в фигурном катании. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ.

Запрет должен коснуться как самих спортсменов, так и тренеров.

«Неподобающие публичные комментарии участников соревнований и официальных лиц их команд, которые напрямую или через третью сторону открыто высказываются неподобающим образом в отношении официальных лиц или их решений, могут быть наказаны дисциплинарной комиссией ISU в соответствии с внутренними процедурами», — указано в сообщении.

Документ был отправлен федерациям в феврале, теперь в течение месяца необходимо предоставить обратную связь.

Международный союз конькобежцев в мае 2025 года одобрил нейтральные статусы для четверых фигуристов-одиночников (основа и запас): для Петра Гуменника, Владислава Дикиджи, Аделии Петросян и Алины Горбачевой. При этом ISU не допустил до участия в отборочном турнире зимних Олимпийских игр российские танцевальные дуэты и спортивные пары. Основными кандидатами от России назывались чемпионы страны Александра Степанова / Иван Букин (танцы) и Анастасия Мишина / Александр Галлямов (парное катание).

В итоге на Олимпиаде в нейтральном статусе выступили Петросян и Гуменник. Оба заняли шестые места в личных турнирах.

Ранее Этери Тутберидзе заявила, что ждет извинений от бывшего главы МОК Томаса Баха.

 
