Учительница совращала подростка через интернет и надругалась при встрече

В США учительница совратила подростка
BongkarnGraphic/Shutterstock/FOTODOM

Учительницу из США арестовали за неподобающие отношения с несовершеннолетним. Об этом сообщает Fox8 Live.

29-летняя педагог по имени Эмма Кэтрин Прежан познакомилась с подростком в интернете и стала отправлять ему сообщения непристойного характера.
Позже они договорились о встрече, на которой произошло соитие. Во время разбирательств это подтвердил свидетель.

Спустя некоторое время молодой человек вместе с родителями обратился в полицию. Затем педагог добровольно пришла на допрос.

«Во время допроса она признала ненадлежащее поведение по отношению к несовершеннолетнему», – сообщается в публикации.

На данный момент женщина находится под арестом без права освобождения под залог.

До этого в Британии 52-летняя учительница попала в тюрьму после того, как выпила с несовершеннолетним алкоголь и склонила к действиям сексуального характера. О произошедшем в полиции узнали после того, как свидетель снял соитие и отправил правоохранителям.

Ранее учительница пригласила бездомного ученика жить к себе и насиловала месяцами.

 
