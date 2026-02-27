Учительница совращала подростка через интернет и надругалась при встрече

Учительницу из США арестовали за неподобающие отношения с несовершеннолетним. Об этом сообщает Fox8 Live.
29-летняя педагог по имени Эмма Кэтрин Прежан познакомилась с подростком в интернете и стала отправлять ему сообщения непристойного характера.
Позже они договорились о встрече, на которой произошло соитие. Во время разбирательств это подтвердил свидетель.
Спустя некоторое время молодой человек вместе с родителями обратился в полицию. Затем педагог добровольно пришла на допрос.
«Во время допроса она признала ненадлежащее поведение по отношению к несовершеннолетнему», – сообщается в публикации.
На данный момент женщина находится под арестом без права освобождения под залог.
До этого в Британии 52-летняя учительница попала в тюрьму после того, как выпила с несовершеннолетним алкоголь и склонила к действиям сексуального характера. О произошедшем в полиции узнали после того, как свидетель снял соитие и отправил правоохранителям.
Ранее учительница пригласила бездомного ученика жить к себе и насиловала месяцами.