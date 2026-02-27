Трамп хочет отменить антироссийские санкции после достижения мира

Трамп хотел бы отмены санкций против России при договоренности по Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы отмены санкций против России после заключения договоренности по Украине. Об этом сообщает ТАСС.

«Я бы очень хотел обеспечить смягчение санкций», — сказал глава Белого дома, отвечая на вопрос о стремлении к отмене рестрикций и расширению торгово-экономических связей между двумя странами.

Кроме того, Трамп подчеркнул, что заинтересован в скорейшем разрешении конфликта в Украине.

«Я хочу, чтобы это закончилось быстро», — подчеркнул политик.

19 февраля Трамп подписал указ, который продлевает на один год действие санкций против России, связанных с конфликтом на Украине.

В указе отмечается, что продление касается ограничений, введенных сначала администрацией Барака Обамы в 2014 году, затем администрацией Трампа в 2018 году и позднее усиленных администрацией Джо Байдена в феврале 2022 года.

Ранее политолог заявил, что США могут никогда не отменить часть санкций против России.