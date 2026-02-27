Размер шрифта
Новая министр обороны Нидерландов высказалась об отправке военных на Украину

В минобороны Нидерландов допустили отправку военного контингента на Украину
John Beckmann/Defodi Images/Global Look Press

Министр обороны Нидерландов Дилан Йешильгез-Зегериус в интервью газете De Telegraaf допустила возможность отправки военного контингента на Украину после заключения мира.

«Как и мой предшественник, я не спешу говорить «да» или «нет», потому что этот вопрос необходимо тщательно взвесить», — сказала Йешильгез-Зегериус.

Она добавила, что при этом решении нужно учитывать формат операции, наличие соответствующего мандата и другие обстоятельства. Сейчас приоритет Нидерландов — обеспечение собственной безопасности и военная поддержка Украины.

До этого бывший обороны королевства Рубен Брекельманс обвинил Россию в наличии «имперских амбиций», которые распространяются не только на Украину, но и на Европу. По его словам, РФ якобы каждый день стремится не только восстановить сферу влияния, но и ослабить и разделить европейские страны, используя гибридные методы. Министр отмечал, что не Украина должна благодарить Европу, а Европа — Украину, поскольку та платит высокую цену «за свободу» континента.

