Россия и ПАСЕ: Москва ставит ультиматум

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече с главой Парламентской ассамблеи Совета Европы Лиллан Мори Паскье в четверг 20 сентября заявила, что Россия может выйти из СЕ.

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«У нас назревает решение выйти из Совета Европы, я говорю искренне. Если Совет Европы с этим смирится, если ему не ценно участие Российской Федерации, ну, значит, так тому и быть», — пояснила спикер.

Она добавила, что затягивать паузу в отношениях Москвы и Страсбурга бессмысленно, поскольку за четыре года переговоров дело не сдвинулось с мертвой точки, передает ФАН.

Паскье же заявила, что российская сторона создала дисбаланс в работе уставных органов ПАСЕ. По словам европейского политика, российская сторона не участвует в работе ПАСЕ с 2014 года, а места, зарегистрированные для ее делегации, пустуют.

«Эта ситуация создала дисбаланс в составе двух уставных органов Совета Европы — Комитета министров с полноправными представителями России и ПАСЕ», — сказала Паскье.

Разногласия между СЕ и Москвой начались в 2014 году, когда российская делегация в ПАСЕ была лишена основных полномочий из-за событий на Украине и вхождения Крыма в состав РФ. В ответ на санкции Москва заявила, что отказывается работать на таких условиях.

В 2016 — 2017 годах российская делегация не стала направлять заявку на подтверждение своих полномочий из-за сохраняющихся в Страсбурге «русофобских» настроений.

В конце июня прошлого года конфликт между Москвой и Страсбургом вышел на новый уровень, и российская сторона заявила, что приостановит часть выплат в бюджет Совета Европы за 2017 год до тех пор, пока полномочия делегации в ПАСЕ не будут восстановлены в полном объеме.

В июне нынешнего года источник в Совете Федерации рассказал, что российская сторона не будет делать взнос в бюджет СЕ. По его словам, позиция российской стороны меняться не будет.

«Россия не будет платить свой взнос до тех пор, пока в ПАСЕ созданы дискриминационные условия для работы нашей делегации и регламент организации так и не претерпел изменений, о которых говорила российская сторон», — сказал источник.

Он добавил, что решение принято по поводу второй половины этого года. Кроме того, по имеющимся данным, СЕ не намерен вводить антироссийские санкции.

Чуть ранее глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий сообщил, что Россия готова и дальше быть основным плательщиком СЕ, но только после отмены санкционных мер в ПАСЕ.

«Мы не излишне категоричны, мы просто уже являемся страной с переполненной чашей терпения, мы готовы и дальше быть основным плательщиком в Совет Европы, мы готовы и дальше эффективно работать в комитете министров, в ПАСЕ, в конгрессе местных и региональных властей, в Европейском суде по правам человека, но после того, как, в принципе, в ПАСЕ будет ампутирована возможность для лишения полномочий, либо их части, той делегации, которую направляет национальный парламент», — сказал он.

Глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев указал, что кризис в отношениях Москвы и Страсбурга является проблемой для Европы, а не для России.

«От того, что Москва не участвует в деятельности ПАСЕ, здесь, в России, мало кто переживает.

А вот для ПАСЕ это большая проблема, так как неучастие парламентариев страны-члена Совета Европы в ПАСЕ создает ранее неизведанные юридические последствия (уже имеющее место неучастие в выборах судей ЕСПЧ и Комиссара по правам человека, а в будущем — неучастие в выборах Генерального секретаря)», — отметил парламентарий.

Сенатор добавил, что сама процедура лишения права голоса легитимных парламентских делегаций ставит под сомнение приверженность ПАСЕ принципам парламентской дипломатии.

На фоне скандала генеральный секретарь Совета Европы Турбьёрн Ягланд назвал недопустимым отказ Россию от финансового взноса в бюджет организации. Он пообещал, что к концу 2019 года комитет министров иностранных дел Совета Европы может принять меры в отношении России.

В ответ на это глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов заявил, что при отсутствии взносов со стороны РФ международная организация окажется на грани развала, передает НСН.

«Я бы на их месте не про наказание России думал, а о том, каким образом наладить с нами отношения, если они вообще хотят сохранить Совет Европы. Потому что с такими повадками организация долго не протянет. Я сегодня разговаривал с людьми, которые работают в Совете Европы. Так вот, если мы не уплатим взносы, то СЕ может развалиться если не сейчас, то после 2019 года. Панические настроения внутри присутствуют, агония», — сказал сенатор.