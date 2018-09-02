Курсы валют$ 67.48 (+0.053) 78.30 (+0.073)
Пенсионный советник
Москва: +17°C
«Мы отомстим Украине за Захарченко». Онлайн

В Донецке проходит церемония прощания с главой ДНР Захарченко

Цветы на месте взрыва у кафе «Сепар», в результате которого погиб глава ДНР Александр... Валентин Спринчак/ТАСС
Цветы на месте взрыва у кафе «Сепар», в результате которого погиб глава ДНР Александр Захарченко
В Донецке прощаются с главой ДНР Александром Захарченко, погибшим в результате теракта в кафе «Сепар» в центре города. Взрыв прогремел 31 августа. Подозреваемых в теракте задержали в тот же день — ими, по словам властей самопровозглашенной республики, оказались украинские диверсанты. «Газета.Ru» рассказывает о том, как проходит церемония.
Самоечитаемое
Трансляция
С начала С конца
Не обновлять Обновлять
09:58

Очередь желающих проститься с Захарченко выстроилась почти в полкилометра и продолжает увеличиваться. Среди тысяч людей, пришедших на траурное мероприятие многие держат в руках гвоздики и розы с траурными лентами.

09:49

Прощание проходит в здании Донецкого государственного академического театра оперы и балета имени Соловьяненко, у входа в который установлен портрет Захарченко. Гроб с телом покойного установлен в холле здания. Чтобы проститься с Захарченко пришли министры, депутаты, руководители местных администраций и военнослужащие разных районов ДНР.

09:37

Сурков также отметил, что они с Захарченко оба верили в вечную жизнь и поэтому Сурков обратился к нему «как к живому».

«И в этот тяжелый день говорю тебе то же, что говорил в твои дни рождения: что ты крутой парень, настоящий герой, и что быть твоим другом — великая честь», — подчеркнул Сурков.

09:29

Помощник президента России Владислав Сурков выразил свои соболезнования в связи с убийством главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко, передает Донецкое агентство новостей.

«Ты все время спешишь, Саша. Из кабинета Главы на передовую, оттуда (если не ранили) на встречу с шахтерами, потом к фермерам, потом на открытие школы… Да и как не спешить, когда столько проблем, решения которых люди ждут только от тебя. Вот и с уходом ты спешишь. Торопишься, хотя уходить еще рано. Слишком рано. Но если уж по-другому никак, скажу, как всегда: пока, брат, береги себя», — сказал Сурков.

09:18

Как сообщал МИД ДНР, проститься с Захарченко прибыли «делегации из четырех стран». Среди гостей — исполняющий обязанности главы самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечников и делегация из ЛНР и представители Южной Осетии во главе с лидером республики Анатолием Бибиловым. Также траурную церемонию посетила делегация из Абхазии во глава с вице-премьером Астамуром Кецбой. Кроме того, в ДНР приедут российские сенаторы Ольга Ковитиди, Сергей Мамедов, Сергей Цеков и депутаты Госдумы Казбек Тайсаев, Дмитрий Саблин и Андрей Козенко.

09:06

В церемонии принимают участие глава Крыма Сергей Аксенов и депутат Госдумы Наталья Поклонская.

09:00

Церемония прощания начинается в 9:00 в помещении Донецкого театра оперы и балета. Главу ДНР похоронят на Алее Героев в Донецке.

08:54

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила в трагедии Киев. Сторонники новой власти не раз угрожали Захарченко. Пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца в ответ заявила, что Киев не имеет никакого отношения к убийству Захарченко и обвинила Россию в «ликвидации» главы ДНР.

08:49

По неподтвержденной информации, в результате взрыва погиб министр доходов и сборов ДНР Александр Тимофеев. Однако официальные источники пока не подтвердили эти сообщения. Также тяжелые ранения получила руководитель молодежного крыла общественной организации «Оплот Донбасса» Наталья Волкова.

08:42

Данные о количестве пострадавших в результате покушения на главу ДНР расходятся до сих пор. По одним сведениям, общее количество пострадавших и погибших составляет 11 человек. По другим данным, 5 получили легкие травмы и отказались от госпитализации, шесть человек госпитализированы и двое, включая главу ДНР, -— убиты.

08:36

По словам члена комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и делам соотечественников Казбека Тайсаева, Захарченко планировал посетить похороны певца и депутата Госдумы Иосифа Кобзона. «Я дружил с Сашей. Фактически мы все это время были вместе… Сегодня он должен был прилететь в Москву, чтобы завтра вместе пойти на похороны Кобзона», — рассказал Тайсаев накануне.

Теперь же похороны Кобзона, ушедшего из жизни 30 августа после продолжительной борьбы с раком, и убитого в результате теракта Захарченко проходят в один день.

08:32

Глава республики погиб в пятницу, 31 августа, в результате теракта в кафе «Сепар» на улице Пушкина в Донецке.

Александр Захарченко получил тяжелое ранение в голову, которое и стало причиной смерти главы ДНР. Ему было 42 года.

08:30

Здравствуйте, дорогие читатели «Газеты.Ru».

Сегодня Донецке проходят похороны главы ДНР Александра Захарченко. «Газета.Ru» следит за церемонией прощания с донбасским политиком в режиме онлайн. Оставайтесь с нами.