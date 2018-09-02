«Мы отомстим Украине за Захарченко». Онлайн

Сурков также отметил, что они с Захарченко оба верили в вечную жизнь и поэтому Сурков обратился к нему «как к живому».

«И в этот тяжелый день говорю тебе то же, что говорил в твои дни рождения: что ты крутой парень, настоящий герой, и что быть твоим другом — великая честь», — подчеркнул Сурков.