Лавров раскрыл тайный запрет секретариата ООН восстанавливать Сирию

Секретариат ООН тайно запретил своим подразделениям участвовать в восстановлении инфраструктуры в Сирии, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

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«Оказалось, что действительно политический департамент секретариата ООН еще в октябре прошлого года издал и распространил по всей системе ООН секретную директиву, запрещающую организациям, входящим в эту систему, участвовать в каких-либо проектах по восстановлению сирийской экономики», — рассказал глава российского внешнеполитического ведомства.

По его словам, согласно директиве, единственной возможной формой обеспечения восстановления Сирии стала гуманитарная помощь.

Лавров также отметил, что ООН разрешит своим подразделениям оказывать поддержку САР только после достижения прогресса «в политическом переходе».

«Нам так объяснили, что комиссар имел в виду следующее — пока не будет процесса так называемого политического перехода, то основные доноры, а это Запад прежде всего, денег на восстановление инфраструктуры и в целом экономики Сирии не дадут. Мы изложили нашу точку зрения, что, помимо западных, есть и другие доноры», — добавил Лавров.

Министр также призвал западных партнеров России отказаться от намерений использовать международные организации «втемную».

По словам Лаврова, он уже обратился с этой проблемой к генсеку ООН Антониу Гутеррешу, и заметил, что вопрос помощи Сирии не должен становиться «предметом каких-то секретных секретариатских внутренних директив». Кроме того, Лавров спросил у генсека, почему об этой директиве «не информирован Совет безопасности, который напрямую занимается сирийским урегулированием, и почему подобного рода решения принимаются без открытого, объективного анализа ситуации на земле». В ответ Гутерреш пообещал лично разобраться в сложившейся ситуации.

Лавров также прокомментировал слова верховного комиссара ООН по делам беженцев Филиппо Гранди, который заявил о невозможности возвращать в Сирию граждан, покинувших родину, в нынешних опасных условиях. По словам российского министра, Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев не должно становиться филиалом западных стран.

Ранее представители Центра приема беженцев (организация, созданная в САР Россией по согласованию с властями страны – «Газета.Ru») сообщали, что более 1,7 миллиона сирийских беженцев хотят вернуться в свои дома. Больше всего желающих сейчас находятся в Ливане, Турции и Германии.

Сергей Лавров уже затрагивал тему возвращения сирийцев на родину — по его словам, США пытаются искусственно затормозить этот процесс. Он пояснил, что скорейшему возвращению беженцев мешают в том числе боевики из района вокруг Ат-Танфа, где Штаты создали «одностороннюю зону безопасности». По словам министра, боевики периодически совершают налеты на освобожденные Дамаском районы в этой части Сирии.

Лавров напомнил, что по итогам встречи госсекретаря США Майкла Помпео со спецпосланником ООН Стаффаном де Мистурой Госдепартамент заявил, что даже обсуждать вопросы восстановления Сирии преждевременно.

В августе этого года стало известно, что Госдепартамент США перенаправит $230 млн, предназначенные для восстановления Сирии, на другие цели.

Как пояснила официальный представитель внешнеполитического ведомства Хизер Науэрт, на восстановление САР уже удалось собрать $300 млн от партнеров США по коалиции. В частности, Саудовская Аравия пожертвовала $100 млн, ОАЭ — $50 млн.

В связи с этим госсекретарь США Майкл Помпео распорядился перенаправить примерно $230 млн «на поддержку других ключевых приоритетов внешней политики», пояснила она.

Она добавила, что решение было согласовано с Белым домом. При этом Науэрт подчеркнула, что это решение не повлияет на предоставление гуманитарной помощи Сирии, и напомнила, что с начала конфликта США уже выделили САР $8,1 млрд.

Американский президент Дональд Трамп также заявил, что выделять средства на восстановление САР должны «другие богатые страны», а не Соединенные Штаты.

«США прекращают эти несуразные ежегодные платежи в размере $230 млн на развитие Сирии. Саудовская Аравия и другие богатые страны на Ближнем Востоке начнут делать платежи вместо США. Я хочу развивать США, наши войска и страны, которые помогают нам», — написал Трамп в своем микроблоге в твиттере.