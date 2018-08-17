Привлекли внимание ООН: что делят Москва и Вашингтон

Российский МИД направил ноту госдепартаменту США из-за продолжающегося нарушения норм международного права в отношении дипломатических представительств и консульских учреждений России. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Реклама

«Министерство иностранных дел Российской Федерации свидетельствует свое уважение Государственному департаменту Соединенных Штатов Америки и настоящим имеет честь выразить протест в связи с продолжающимся нарушением международного права со стороны США в отношении дипломатических представительств и консульских учреждений РФ (их подразделений) на территории США (Вашингтон, округ Колумбия, Нью-Йорк, Сан-Франциско, Сиэтл, штаты Мэриленд и Нью-Йорк) и их помещений», — говорится в ноте МИД России.

Здесь также подчеркнули, что «практическое осуществление указанных мер носило беспрецедентный характер, сопровождалось несанкционированным вторжением американских властей в помещения российских представительств, произвольным снятием Государственного флага Российской Федерации, нарушением неприкосновенности их архивов».

Как отметили в ведомстве, в случае продолжения Вашингтоном практики нарушений в отношении российских объектов Москва оставляет за собой право на дополнительные контрмеры в отношении дипсобственности США.

«Российская Федерация ввиду этого была вынуждена применять на ее территории в отношении ряда американских объектов ответные меры, от которых при иных обстоятельствах предпочла бы воздерживаться», — говорится в документе.

Вместе с тем МИД отметил, что предпринятые Россией меры в настоящий момент «пока не были полностью симметричными», поскольку Москва не планирует прекращать статус помещений дипломатических или консульских представительств США, однако «оставляет за собой право применения дополнительных контрмер, если Соединенные Штаты продолжат свои нарушения».

В связи со сложившимися обстоятельствами российское внешнеполитическое ведомство привлекло к этой ситуации, «последствия которой выходят далеко за рамки российско-американских двусторонних отношений и затрагивают интересы всего международного сообщества», внимание ООН.

«Генеральному секретарю организации 18 мая передано соответствующее сообщение Российской Федерации для подготовки доклада 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН», — отметили в сообщении министерства.

Генконсульство России в Сиэтле было закрыто по требованию Вашингтона 2 апреля 2018 года. Согласно условиям, здание резиденции нужно было освободить до конца 24 апреля. Российские дипломаты закрыли здание и оставили на нем российский флаг.

Однако уже на следующий день после ухода россиян из резиденции посольство России сообщило о взломе здания. Как уточнили в диппредставительстве, на территорию проникли представители американских властей.

Через некоторое время, 1 мая, власти США сняли с резиденции российский флаг, сообщили в российском посольстве в США. «Сегодня под покровом ночи со здания резиденции Генерального консула России в Сиэтле американскими властями был снят государственный флаг Российской Федерации», — отметили в российском диппредставительстве.

Там подобные действия назвали незаконными и расценили их не иначе как неприемлемые в отношении российского государственного символа. На сайте также указали, что этот инцидент — очередной пример грубейшего нарушения Вашингтоном норм международного права. «Хотели бы напомнить властям США, что резиденция Генконсула является собственностью Российской Федерации и она неприкосновенна. В связи с этим требуем незамедлительно вернуть наш государственный флаг на законное место — флагшток над зданием резиденции. Равно как и вернуть всю незаконно захваченную российскую дипсобственность в городах Вашингтон, Сан-Франциско, Сиэтл, штатах Мэриленд и Нью-Йорк», — указали в комментарии посольства.

Вашингтон закрыл российское генконсульство в Сиэтле в ответ на инцидент с отравлением в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Ответственность за случившееся Великобритания, США и ряд других западных стран возложили на Россию. Москва при этом категорически отрицает свою причастность. С российской стороны на такие действия Лондона, Вашингтона и их союзников последовал зеркальный ответ.

Ранее, в сентябре 2017 года, американские власти закрыли генеральное консульство России в Сан-Франциско, торгпредство в Вашингтоне и его отделение в Нью-Йорке. До этого, в конце 2016 года, в США полностью ограничили доступ к двум дипломатическим дачам России, на что в МИДе заявляли о намерении подать в суд иск с требованием вернуть их Москве.